Leser-Fotos gesucht: Schicken Sie uns Ihre Bilder vom Silvester-Feuerwerk

Altena - Wir suchen die schönsten Fotos vom Silvester-Feuerwerk. Machen Sie mit! So einfach geht's.

Nehmen Sie Smartphone oder Kamera mit, wenn Sie das neue Jahr begrüßen. Wir suchen die schönsten Fotos vom Silvester-Feuerwerk.

Senden Sie uns Ihre Bilder am Neujahrstag, 1. Januar, bis spätestens 13 Uhr per E-Mail an ak@mzv.net oder sv@mzv.net. Wir veröffentlichen die schönsten Fotos auf einer Seite in der Ausgabe am Donnerstag, 2. Januar.

Die Bilder müssen eine Größe von mindestens 500 KB haben. Name und Wohnort nicht vergessen.