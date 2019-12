Oh du fröhlicher Advent: Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos!

Lennetal - Überall leuchtet und funkelt es derzeit: Wir suchen die schönsten Adventsdeko-Fotos. Machen Sie mit!

Die Adventstage sind immer auch die Zeit für Kerzen, Beleuchtung und Dekoration – natürlich auch in Werdohl, Neuenrade, Balve, Altena und Nachrodt-Wiblingwerde.

Sie haben schöne Adventsdekoration oder das Haus und den Garten weihnachtlich beleuchtet? Dann machen sie mit bei unserer Leseraktion.

Fotos bis 18. Dezember schicken

Schicken Sie uns bis Mittwoch, 18. Dezember, per E-Mail an ak@mzv.net ein Foto von Deko oder Beleuchtung, versehen mit Ihrem Namen, Wohnort und den wichtigsten Informationen (was ist wo auf dem Bild zu sehen und warum?).

Die schönsten Bilder veröffentlichen wir in unserer Zeitungsausgabe und online auf dieser Seite.