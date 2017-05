Lennestein wird Vogelwiese

Kompaniefest der Rahmeder Schützen lockt 200 zahlende Gäste in den Saalbau

+ © Hornemann Wenn die Vogelwiese ertönt, gibt’s bei den Schützen kein halten mehr. Das Stimmungslied holte am Samstag jeden im Saal vom Stuhl. Es ertönte auch bei der Showeinlage des Kompanievorstands © Hornemann

Altena - Der Geist von Ernst Mosch ist immer dabei, wenn Altenas Schützen und ihre Gäste Blasmusiker in der Nähe wissen. Sobald das durch ihn berühmt gewordene Stück „Auf der Vogelwiese“ ertönt, dann gibt es kein Halten mehr. So erst wieder am Samstag, 20. Mai, beim Rahmeder Kompaniefest im Haus Lennestein.