Absage: Lennepegel zu hoch für Entenrennen

Nach heftigen Regenfällen

+ © Archiv Mit einem Radlader sollten am Samstag auch in Altena von der Steinernen Brücke die Plastikenten in die Lenne gekippt werden. Daraus wird wegen des zu hohen Wasserstandes des Flusses nun vorerst nichts. © Archiv

Der große Abschluss der „Anno Tuck“-Veranstaltungsreihe als Zeitreise in die 1950er-Jahre steht am Wochenende bevor. Mit dem für Samstagnachmittag geplanten Entenrennen auf der Lenne muss eines der großen Highlights allerdings ausfallen.

Altena – Denn nach den ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage und Wochen ist der Wasserstand des Flusses zu hoch.

„Aufgrund des hohen Wasserstands der Lenne sehen wir uns nach Absprache mit den örtlichen Sicherheitsbehörden leider gezwungen, das für dieses Wochenende geplante Entenrennen zu verschieben. Die Sicherheit und das Wohl unserer Feuerwehrleute, Kanuten und Teilnehmer haben für uns oberste Priorität“, teilt das Stadtmarketing mit. Der neue Termin für das Entenrennen werde zeitnah bekannt gegeben. „Eventuell schon in der nächsten Woche“, so Melanie Spelsberg vom Stadtmarketing. Aktuell liefen die Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten.

Deutlich über dem üblichen August-Niveau

Der Wasserstand der Lenne lag am Donnerstagmittag bei 1,25 Metern und damit deutlich über dem sonst üblichen August-Niveau. „Um die Ölsperre einzuziehen, die die Enten im Bereich der Ziellinie am Lennekai aufhalten soll, muss die Feuerwehr ins Wasser. Und auch den Kanuten, die die Plastikenten ab der Steinernen Brücke begleiten, wollen wir keinem Risiko aussetzen“, sagt Spelsberg.

Deutlich über 1000 der insgesamt 2000 Enten seinen zum Stückpreis von 5 Euro bereits von den heimischen Einzelhändlern verkauft worden. „Diese gehen natürlich alle am neuen Termin ins Wasser. Wer dann vielleicht nicht dabei sein kann, muss keine Angst haben, vielleicht seinen Gewinn zu verpassen, denn alle Enten haben ja eine individuelle Kennzeichnung“, sagt Spelsberg. Rund 100 Preise, darunter zahlreiche Shopping-, Erlebnis- und Reisegutscheine, werden verteilt.

Plastikenten werden weiterhin verkauft

Bis zum neuen Termin können die Renn-Enten weiterhin zum Stückpreis von 5 Euro gekauft werden bei: Jans Radland Outdoor, Butzelhaus Katerlöh, DriemeS!, Zetzmann & Bröer, Lennekai Spelsberg genussvoll, Haarmoden Nina & Julia, San Remo, Haus der Geschenke, Haarstudio flhair, Gaumenfreunde, Café Nostalgie, Juwelier Betzler, Stadtbücherei Altena, Radio Schmitz, Spielwaren Nimmerland, Taverne, Sport Massage Praxis Altena, Danando, Café Ko.

Aber auch ohne Plastikenten auf der Lenne hat das „Anno Tuck“-Wochenende einiges zu bieten. Los geht es bereits am Freitag, 11. August. Eine Vintage-Cocktailparty unter dem Motto „Reise durch die Jahrzehnte“ im Lennekai beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Jeder, der im Look der 50er-Jahre bei der Party dabei ist, bekommt einen Shot gratis. Ab 19.30 Uhr gibt es auf dem Bungernplatz Blues-, Swing- und Rockabillyklänge mit den Wyatt Christmas Five. Auch hier ist der Eintritt frei.

Der Samstag startet mit einer Oldtimer-Show

Der Samstag, 12. August, startet bereits ab 11 Uhr mit einer Oldtimer-Show mit mehr als 80 Fahrzeugen im Garten der Burg Holtzbrinck, am Bungern und auf dem Parkplatz Küstersort. Ansonsten verspricht der Samstag ein Fest der Nostalgie zu werden, denn der Rhythmus der Band „Rock ’n’ Roll & Petticoats“ erfüllt die Luft am Bungernplatz. Die fünf Musiker aus dem oberbayerischen Kolbermoor wollen eine laut Ankündigung „mitreißende“ Show liefern. Bereits an 11.30 Uhr können sich die Besucher auf Boogie-Woogie-Tanzdarbietungen freuen.

Ein Highlight für die kleinen Besucher erwartet sie im Kaminzimmer der Burg Holtzbrinck, wo Märchenerzählerin Stefanie Ingenpaß von 13 Uhr bis 14 Uhr zauberhafte Geschichten zum Leben erwecken möchte. Ab 17.30 Uhr gibt es im Bungern ein Rock ‘n Roll-Konzert mit Black Raven. Die Gruppe aus Düsseldorf gilt als erste international erfolgreiche sogenannte Revival-Rock’n’Roll-Band aus Deutschland und gehört zum festen Bestandteil der Teddyboy-Szene. Gegründet im Jahr 1992 und benannt nach einer Londoner Rock’n’Roll-Bar aus den 1970er-Jahren, sind Black Raven mittlerweile in 23 Ländern aufgetreten und vielen Musikfans vom „Rock am Ring“ bekannt.

Geschäfte in der Innenstadt öffnen am Sonntag

Zum verkaufsoffenen Sonntag, 13. August, öffnen die Geschäfte in der Innenstadt um 13 Uhr. Verpflegen mit Getränken und Essen können sich die „Anno Tuck“-Besucher an mehreren Foodtrucks. Liebhaber der Rollermobilität bietet eine Vespa-Show im Park der Burg Holtzbrinck ab 13 Uhr eine Präsentation historischer Vespa-Modelle. Ein Fotospot lädt dazu ein, Erinnerungen an vergangene Zeiten festzuhalten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Ab 14 Uhr gibt es im Bungern die Wirtschaftswunder-Revue der Sweethearts. Musik wird auch in der Innenstadt zu hören sein, und zwar mit Bäng Bäng, der lebenden Musikbox, die ab 14 Uhr für stimmungsvolle Klänge sorgen soll. Als Walking-Acts werden in der City Boogie-Woogie-Tänzer und die Mitglieder des Hula-Hoop-Akrobatik-Show-Ensembles unterwegs sein.

Rundfahrt mit dem Panoramabus

Nicht zu vergessen ist die Panoramabus-Rundfahrt, die um 12.30 Uhr ab dem Treffpunkt Markaner startet. Diese Rundfahrt bietet vielleicht einmalig die Gelegenheit, mehr über die Historie Altenas aus einer neuen Perspektive zu erleben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Plätze im Bus können online auf der Seite www.visitaltena.de gebucht werden.