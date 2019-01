Die Lenne in Altena hat die erste Meldestufe überschritten

Erste Vorbereitungen für Hochwasser

+ © Archiv Bei dem derzeitigen Pegelstand ist diese Situation an den Lenneterrassen vorzufinden. (Archivbild) © Archiv

Altena - Viel Wasser in den Flüssen des Sauerlandes: In der Nacht hat die Lenne in Altena die erste Meldestufe überschritten. Sie wird ausgerufen, wenn der Pegelstand 1,80 Meter beträgt.