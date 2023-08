Lehrerkabarett: „Die Daktiker“ erzählen aus dem Schulalltag

Von: Michael Koll

Die Kabarettisten Brigitte Lämbgen, Hermann-Josef Skutnik, Hans-Peter Königs und Andreas Boxhammer sind als „Die Daktiker“ bundesweit unterwegs. Auch in Altena kam ihr Programm bestens an. © Koll

Wie ein großes Lehrerzimmer wirkte die Burg Holtzbrinck am Samstagabend. Denn in Altena gab es Kabarett der ganz besonderen Art.

Altena – Wie ein großes Lehrerzimmer wirkte die Burg Holtzbrinck am Samstagabend. Zwar meldeten sich nur wenige Pädagogen, wenn die vier Kabarettisten von „Die Daktiker“ Leidensgenossen baten, aufzuzeigen. Aber schon gleich zu Beginn des zweieinhalbstündigen Abends vermutete einer von ihnen: „Ah, da sind ja zwei – und dazu kommen jede Menge Feiglinge.“

Doch ob die Zuschauer im fast ausverkauften Saal nun selbst von Schülern und Eltern geplagt waren, oder ob sie aus Mitgefühl lachten – die Stimmung beim Programm „Adolphinum – fit for future“ war bestens. Diejenigen, die tatsächlich von Beruf Lehrer waren, verrieten sich ohnehin durch besonders schrille Lacher.

Seit 1994 bundesweit unterwegs

„Die Daktiker“ sind nach eigener Auskunft Deutschlands ältestes Lehrer-Kabarett. Seit 1994 sind sie auf bundesdeutschen Bühnen unterwegs und auch in Altena gern gesehene Gäste.

Im aktuellen Programm treten die vier Protagonisten als vornamenlose Wissensvermittler auf. Schulleiterin Lengowski (Brigitte Lämbgen) möchte sich über den Landeswettbewerb „Gute Schule“ profilieren – zudem es tatsächlich Planstellen für weitere Lehrer sowie eine Toilettensanierung zu gewinnen gibt.

Müller-Liebenstreit als „diplomierter Mängelverwalter“

Müller-Liebenstreit (Hermann-Josef Skutnik) arbeitet sich „seit Jahren hier an der Schule an der Digitalisierung“ ab, weshalb er sich selbst als „diplomierter Mängelverwalter“ sieht.

Krick (Hans-Peter Königs) ist vom alten Schlag – und denkt nicht einmal im Traum daran, etwas an sich oder seinem Unterrichtsstil zu verändern. „Qualität kommt von Quälen“ lautet sein Motto, welches die Schüler ein ums andere Mal zu spüren bekommen. Vom restlichen Kollegium spricht er deshalb nur verächtlich. Das seien allesamt „Palliativpädagogen“.

Ein Job bei der Bezirksregierung als Traum

Lass (Andreas Boxhammer) schließlich dämmert vor sich hin und treibt dem Burnout entgegen, weshalb er von einem Job in der Bezirksregierung träumt, wo er Schule von oben verwalten darf – um anderen anzutun, was ihm so lange Schmerzen bereitet hat. Er proklamiert: „Wir alle schwimmen im pädagogischen Fluss der Zeit. Denken Sie nur an Stromschnellen und Wasserfälle.“

Hans-Peter Königs und Andreas Boxhammer bei einer der Gesangseinlagen. © Koll, Michael

Und so sammeln sie erst einmal Geld, um einem weiteren Kollegen zum 50. Dienstjubiläum eine Schnupperwoche im Seniorenstift zu schenken. Krick jammert: „Schon wieder fünf Euro, die ich nicht von der Steuer absetzen kann.“ Und dann ruft er in heller Aufregung: „Ich brauche analoge Kopien.“

An Elternsprechtagen können Lehrer auch freundlich sein

Als er genötigt wird, sich am Landeswettbewerb zu beteiligen, wundern sich seine Schüler: „Warum stehen Sie eigentlich die ganze Zeit hinter uns?“ Genervt antwortet er: „Na, Frontalunterrricht ist sowas von out.“

Derweil zieht der Hausmeister (ebensfalls gespielt von Boxhammer) planlos durchs Gebäude. Dabei erzählt er dem Publikum von seinen Beobachtungen: „An den Elternsprechtagen sind die Lehrer wie ausgewechselt – alle plötzlich freundlich.“

Permanent wechselnde Rollen

Als dieser dann ansteht, kommen Väter und Mütter in den Warteschlangen vor den Klassenzimmern ins Gespräch. Ein Papa klagt dabei: „Ich war ja auch mal im Förderverein, doch die Noten von unserem Sohn wurden und wurden trotzdem nicht besser.“

Die vier Künstler verkörpern ihre permanent wechselnden Rollen – denn auch hinter den Schülern und Lehrern stecken sie – mit vollem Körpereinsatz. Und sie beziehen das Altenaer Burggymnasium mit ins Stück ein. Ein immer wieder auftauchender Vertreter behauptet, eben dieses Gymnasium habe eine Großbestellung bei ihm aufgegeben. Sie wollten Stromgeneratoren mit Handkurbeln in Klassenstärke für den Fall eines Blackouts und auch Fahrradhelme, mit welchen sich die Lehrer vor den aggressiven Schülern retten könnten.