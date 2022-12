Legionellen: Duschverbot in zwei Turnhallen

Neue Armaturen schaffen Abhilfe

+ © AOK urch das Einatmen von Legionellen belasteten feinen Wassertröpfchen, wie sie zum Beispiel beim Duschen entstehen, können die Legionellen in die Atemwege und bis in die Lunge gelangen und eine Infektion auslösen. © AOK

Im Burggymnasium und in der Grundschule Mühlendorf darf nach dem Sport nicht mehr geduscht werden. Der Grund: Bei der turnusmäßigen Untersuchung des Wassers wurden Legionellen entdeckt. Das bestätigte die für das Gebäudemanagement zuständige Abteilungsleiterin Tanja Jäker auf Anfrage.

Altena – Legionellen sind Bakterien, die unterschiedliche Krankheitsbilder bis hin zu lebensbedrohlichen und tödlich verlaufenden Lungenentzündungen zur Folge haben können. Die Keime sind in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Gewässern und vermehren sich bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Damit finden sie in Warmwasserleitungen gute Wachstumsbedingungen. In Ablagerungen und Belägen des Rohrsystems (so genannter Biofilm) können sich die Legionellen besonders gut vermehren.

Um die Gefahr zu minimieren, sind die Hausmeister der städtischen Sportstätten angewiesen, die Duschen in regelmäßigen Abständen so heiß wie möglich durchzuspülen. Allerdings sind sie mit einem so genannten Verbrühschutz ausgestattet, der verhindert, dass sehr heißes Wasser den Weg bis in den Duschkopf findet.



Mit Energiesparmaßnahmen habe das Problem nichts zu tun, versichert Jäker. Gerade wegen der Gefahr eines Legionellenbefalls habe sich die Stadt dagegen entschieden, die Wassertemperaturen in den Duschen abzusenken.



Altena ist kein Einzelfall, Legionellen tauchen immer wieder auf. Deshalb hat die Industrie längst reagiert und Armaturen entwickelt, die mittels „thermischer Desinfektion“ einen Legionellenbefall verhindern sollen und die in einigen Hallen schon verbaut sind.



Sie sollen jetzt auch im Gymnasium und an der Grundschule Mühlendorf installiert werden. „Der Auftrag ist erteilt, wir warten jetzt auf den Handwerker“, sagte Jäker.



Mitursächlich könnte auch sein, dass nach den Beobachtungen der Stadtverwaltung in den Turnhallen immer weniger geduscht wird. Deshalb werde sogar darüber nachgedacht, einzelne Duschen zurückzubauen, also komplett zu schließen, berichtete Jäker.



Die Vereine, die die beiden Sporthallen benutzen, wurden vor drei Wochen über die Sperrung der Duschen informiert. Im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur, der in der vergangenen Woche tagte, verlor die Verwaltung nach Angaben von Teilnehmern kein Wort über den Vorfall.