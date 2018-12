Nicht jeder kommt ins Ziel

Launiger Kneipentest der alten VfB-Handballer

+ © Hornemann Hoch die Tassen! In jeder Kneipe wurde Bier verköstigt. © Hornemann

Altena - In vielen Kneipen sind sie an prominenter Stelle aufgehängt, die Urkunden des Altenaer Kneipentests, den die VfB-Handballer seit 1988 durchführen. Die Abteilung ist aufgelöst, die Tradition aber soll weiterleben. So viele Teilnehmer wie noch nie machten am Samstag beim Rundgang durch die Kneipenlandschaft der Innenstadt mit.