„Last Minute“-Reisen zum Sommerferien-Start: Umstand sorgt für Enttäuschung

Von: Jona Wiechowski

Auch in diesem Jahr sind Kreuzfahrten beliebt, auch mit Kindern – unter anderem auf dem Mittelmeer. Auf diesem Bild wird gerade Valetta, die Hauptstadt von Malta, angesteuert. © PantherMedia / zoltangabor

Mit den Sommerferien beginnt traditionell die Hauptreisezeit. Beliebt sind meist altbewährte Ziele. Eine Sache sorgt in diesem Jahr allerdings ganz besonders für Enttäuschung.

Altena – „Die Altenaer reisen wieder ganz bunt“, kann Thomas Eltzner, Inhaber vom Reisebüro Zöller an der Kirchstraße, feststellen. Viele würden sich wieder für ihre alten Lieblingsreiseziele entscheiden – Griechenland oder beispielsweise die kanarischen Inseln, auf denen es jetzt mit Anfang, Mitte 20 Grad angenehm warm, aber nicht so heiß wie am Mittelmeer sei.

Kreuzfahrten nach Norwegen beliebt

Beliebt sei auch die Reise mit Kreuzfahrtschiffen – und zwar in viele Regionen: nach Großbritannien, nach Island oder auch nach Norwegen. Dort sei es jetzt nicht kalt. „Es lässt sich gut aushalten“, weiß Eltzner.

Enttäuscht seien all diejenigen gewesen, die sehr kurzfristig noch etwas gesucht haben – denn es gebe kaum noch etwas. Gefunden hätten diese Reiselustigen meist immer noch etwas, nicht aber unbedingt das, was sie haben wollten. Zur überschaubaren Auswahl im „Last Minute“-Bereich kommen die hohen Preise. „Die gleiche Leistung muss teuer bezahlt werden.“

Aktuell sei bei „Last Minute“-Angeboten das Gegenteil von früher zu beobachten – dort wurde es meist billiger, je näher es zum Reisestart ging, weil etwas übrig blieb. Doch das sei jetzt nicht mehr wirklich der Fall. Und das, was übrig bleibt, sei meist nicht so berauschend, sagt Eltzner etwa mit Blick auf schäbige Flugzeiten. Abends hin, morgens zurück – bei einer siebentägigen Reise bleiben dann nur noch fünf ganze Tage.

Bei den Zielen der Altenaer wird klar: Die meisten bleiben in Europa. Weiter weg müssten sie auch gar nicht, um schöne Temperaturen genießen zu können, so der Inhaber. Denn dafür reichten zwei, drei, vier Stunden Flug. Das hat zur Folge, dass Fernreisen im Sommer schon mal durchaus günstig seien, etwa die Karibik. „Da ist jetzt nichts los“, spricht er von einer tollen Leistung, die man für den Preis bekomme. Etwa im Oktober, wenn es in Deutschland kalt ist, sei dort dafür umso mehr los.

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub

Nach wie vor gilt: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Eltzners Rat: Spätestens Ende im Oktober sollte man sich schon Gedanken machen für die Sommerreise im kommenden Jahr. Dann gebe es noch Auswahl und oft Frühbucherpreise – aber die gebe es eben nicht ewig.

Zu den Verlieren im kommenden Jahr könnte Deutschland als Reiseziel gehören, schätzt Eltzner. Während Corona waren andere Ziele wenn überhaupt nur mit erheblichem Aufwand möglich, weswegen viele den Urlaub im eigenen Land für sich entdeckt hatten. Doch immer mehr Menschen würde klar, dass sich soweit wieder alles normalisiert habe und es keine Beschränkungen gebe, womit andere Länder wieder interessant würden.

Auch im Rohe-Büro beliebt seien Kreuzfahrten – auch mit dem Nachwuchs. Ein guter Grund dafür: Es gebe immer mal wieder größere Ermäßigungen. Bei Reisen mit den großen Schiffen gehe es gerne aufs Mittelmeer, aber auch beispielsweise nach Norwegen. „An die Ostsee eher weniger.“

Verfügbarkeiten ja, Schnäppchen nein

Mit beliebten „Last Minute“-Angeboten, wie es sie in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben hat, sieht es auch bei Rohe in diesen Ferien eher schlecht aus – zumindest, was die Kosten angeht. „Es gibt noch Verfügbarkeiten, aber Schnäppchenpreise gibt es nicht“, sagt sie. Sicher könne man mal Glück haben. Soviel reduziert wie vor ein paar Jahren werde aber nicht.