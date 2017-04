Das Landtagswahl-Verhalten der Altenaer über die Jahrzehnte

+ © Keim Im Landtagswahlkampf 1975 (links) warb die CDU mit diesem Prospekt für den Kandidaten Hans Schmerbeck aus Neuenrade. 1990 (rechts) hieß der SPD-Spitzenkandidat Johannes Rau. © Keim

Altena - Das Wahlverhalten der Altenaer hat sich in den vergangenen 40 Jahren spürbar verändert. Diesen Schluss lassen Zahlen zu, die die Statistiker von Information und Technik NRW (IT NRW) in der Landesdatenbank gesammelt haben.