Landtags-Vizepräsidentin Angela Freimuth besucht Maschinenbauer Schmale

FDP-Politikerin zu Besuch in Altena

+ © Keim Angela Freimuth schaut nach: Präsentiert wurde auch eine größere Variante der Maschine Speedmax sowie eine Anlage mit integrierter 700-Tonnen-Presse zur Bearbeitung von besonders dickem Draht mit 25 Millimeter Durchmesser für den US-Markt. © Keim

Altena - Wer Andreas Goseberg zuhört, lernt einiges über die Firma Schmale. An der Altenaer Straße in Dahle geht es fast immer um Know How, um Forschung und Entwicklung – aber auch um Maschinenbau. „Wir sind eigentlich ein großes Ingenieurbüro mit angeschlossenem Maschinenbau“, sagt Goseberg pointiert. Davon konnte sich jetzt Angela Freimuth überzeugen.