Nach Schließung: Landmarkt im MK verkauft 

Sanierungsbedürftiges Gebäude

+ © Henrik Wiemer/Digitalbild Der Landmarkt ist seit November 2020 geschlossen und wurde nun verkauft. © Henrik Wiemer/Digitalbild

Der Landmarkt im MK ist seit November 2020 geschlossen und steht seitdem leer. Nun haben die Schützen ihn verkauft.

Die Immobilie Am Schützenplatz 1 in Evingsen hat einen neuen Eigentümer. Die Altenaer Schreinerei Pascal Wendt hat das Gebäude, in dem bis Ende November 2020 der Evingser Landmarkt vor allem regionale Produkte angeboten hatte, vom Schützenverein Evingsen 1872 erworben.



„Der Standort der Immobilie ist super“, sagt Tischlermeister Pascal Wendt, der das Objekt mit der 136 Quadratmeter großen Gewerbefläche und und dem 978 Quadratmeter großen Grundstück zunächst „vornehmlich als Lager“ nutzen möchte. „Langfristig soll es dann Werkstatt sein“, so der 30-Jährige, der von seinem Kumpel Dominik Thiesies tatkräftig unterstützt wird.

Einige Kaufinteressenten für Landmarkt

Zu tun gibt es in und an der Immobilie, in der keine Heizung installiert ist und in der sich mit der Zeit ein Renovierungsstau gebildet hat, noch genug. So soll beispielsweise demnächst unter anderem die Elektrik auf Vordermann gebracht werden.



Weil auf den Schützenverein Evingsen in nächster Zeit Investitionen in das Gebäude zugekommen wären und es nach der Schließung des Landmarktes den einen oder anderen Kaufinteressenten gegeben hatte, war die Veräußerung der Immobilie aus Sicht des Vorstands eine willkommene Option.

Schützen wollen sich auf eigenes Heim konzentrieren

Vorsitzender André Schneider und Schriftführer Thomas Becker betonten nach dem nun erfolgten Notartermin nochmals, dass das Gebäude „erhalten bleiben und in gute Hände“ kommen sollte und freuten sich daher, dass mit der Schreinerei Pascal Wendt nun ein junges Altenaer Unternehmen die Immobilie nutzen wird.

„Der Schützenverein hätte die Immobilie nicht erhalten können“, sagte Schneider mit Blick auf die erforderlichen Investitionen. Und Becker ergänzte: „Wir können uns jetzt auf unser Schützenheim konzentrieren.“