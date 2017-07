Straßensanierung in Dahle und in der Nette dauert noch

Planungsbüros und Straßen.NRW sind noch nicht soweit

Alles fertig am Kohlhagener Weg? Nicht ganz: Auf einem ganz kurzen Teilstück fehlt die Feinschicht. Dort muss noch eine Stützmauer saniert werden.

Altena - „Wir sind noch nicht so weit, wie wir uns das gewünscht haben“ – die Verwaltung berichtete im Ausschuss für Stadtentwicklung auch über die in Dahle und in der Nette anstehenden Straßensanierungen.