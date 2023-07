Die Kutsche muss ausziehen: Haus Lennestraße 83 ist verkauft

Von: Ina Hornemann

Die angestrengten Gesichter zeigten deutlich, wie schwer die Kutsche ist. 500 Kilo dürften es sein. © Hornemann, Ina

Das Team von DB Schenker art ist mit den engen Gegebenheiten bestens vertraut: Bereits 2012 waren sie es, die die fast 200 Jahre alte Kutsche aus den Besitzverhältnissen des Hauses Sayn-Wittgenstein in das Schaufenster des ehemaligen Schreibwarengeschäfts Trippe hievten.

Altena - Nun muss sie wieder von dort weg, das Haus ist verkauft worden. Der Sauerländer nennt es „Frirmelarbeit“, wenn so millimetergenau rangiert werden muss, wie in diesem Fall.

Insbesondere Räder und Dach sind schon gut ausgepolstert, als die Kunstspeditionskräfte mit hochgradig angestrengten Mienen versuchen, einen Reifen auf ein Rollbrett zu heben. Zu diesem Zeitpunkt werden erste Schätzungen geäußert: 500 Kilo dürfte die Kutsche locker wiegen. Vier bis sechs Pferde haben sie einst gezogen, wenn der Adel mit ihr zu Festen und repräsentativen Besuchen aufgebrochen ist. Nun zieht sie ein weiteres Mal um, und zwar ins Depot des Museums Burg Altena in der Nette. „Wir haben dort Platz geschaffen. Vermutlich wird die Öffentlichkeit die Kutsche nun eine ganze Weile nicht mehr sehen“, berichtet Holger Lüders, Diplom-Restaurator des Märkischen Kreises.

Er hofft, ein Museum zu finden, wo sie ausgestellt werden und Werbung für Burg Altena und Drahtmuseum machen kann. Bis dahin bekommt sie im Museumsdepot nicht nur ein Lager, sondern auch ein eigenes Klima: Tatsächlich wird sie eingehaust und in einer thermisch dichten Folie gelagert. Diese wird mit sogenannten vorkonditionierten Trockenbeuteln versehen. So kann man steuern, dass nicht mehr als 65 Prozent und nicht weniger als 45 Prozent Luftfeuchtigkeit die Kutsche umgeben. „Wir müssen bedenken, dass wir es hier mit Holz, Metall, Stoff, Leder und Textilien zu tun haben. Da darf nichts schimmeln und nichts rosten. Hier im Schaufenster konnten wir das ein wenig per Heizung beeinflussen, im Depot müssen wir anders vorgehen“, erklärt Holger Lüders.

Nach kräftezehrender Millimeterarbeit im ehemaligen Trippe-Schaufenster und umfangreichen Rangierarbeiten auf der Straße war die Kutsche bereit zum Transport auf den Lkw. © Hornemann

Als die Kutsche endlich das Schaufenster verlassen hat, beginnt der zweite Teil der Rangierarbeit. Auf die massive Holzplatte werden Balken geschraubt, die die Reifen vorm Wegrollen schützen sollen. Spanngurte werden befestigt. Nach und nach werden nun die Europaletten entfernt. Das Team der Glaserei Nielsen – eigentlich für den Ein- und Ausbau des Schaufensters bestellt – springt zur Seite und packt fürsorglich mit an. Wäre die Lennestraße eben, könnte man nun einfach Rollbretter unter das Transportbrett legen und sie auf die Ladefäche des Lkw schieben.

„Aber wir haben hier echt viele Dellen im Pflaster!“, stellt nicht nur Holger Lüders fest. Viel Gehebel mit Kanthölzern ist noch nötig, um die richtige Positionierung zu finden. Aber auch das ist irgendwann geschafft und mit vereinten Kräften ist die Kutsche endlich sicher verstaut. Team Nielsen setzt die Schaufensterscheibe wieder ein und die Kutsche macht sich auf ihre nächste Reise. Bevor sie ins „Trippe-Schaufenster“ kam, war sie ein prächtiges Ausstellungsstück in der Remise der Burg Altena, die der Ausstiegsmöglichkeit für den Burgaufzug wich. Nachdem der Verein für bürgerschaftliches Engagement das Haus Lennestraße 83 kaufte, fand die Kutsche dort eine Heimat. Deutlich mehr Licht hätte sie dort gebraucht, um angemessen wahrgenommen zu werden. Aber das Licht in dem Haus wurde selten bis nie angeknipst. Zum Kauf der Immobilie war der Verein gegründet worden, damit hohe Fördergelder aus dem Programm „Jugend bekämpft Leerstand“ beantragt werden konnten.

Das Oberstufenbüro des Burggymnasiums nebst Schülerfirma zog zwar ein, machte aber vor Ort so gut wie nichts. Auf dem Papier musste sie sich trotzdem zehn Jahre lang einmieten – das war die Bindungsfrist für die Förderung. Auch die Wohnungen im Haus kamen keiner Vermietung zu. Statt Geld einzubringen, kostete die Immobilie nur welches. Nun hat ein Geschäftsmann sie erworben. Dessen Pläne sind noch unbekannt. Eine Kutsche will er jedenfalls nicht ausstellen.