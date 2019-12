Kurioses in der Kirche: Darum steht der Weihnachtsbaum in Dahle Kopf

Altena – In Dahle steht - oder vielmehr hängt - der Christbaum in der Kirche Kopf. Damit will der Pfarrer eine Botschaft senden.

Pfarrer Uwe Krause, evangelischer Seelsorger für die Gemeinden in Dahle und Evingsen, geht gerne neue Wege. Deshalb staunten die Gottesdienstbesucher an den Feiertagen in Dahle nicht schlecht: Der Weihnachtsbaum im Kirchenraum stand nicht wie gewohnt hinter dem Altar, er baumelte kopfüber von der Kirchendecke herab.

„Wie immer kann jeder.“ Das sei seine Antriebsfeder für diese Aktion gewesen, sagte Pfarrer Uwe Krause auf Anfrage. Er erklärte im Krippenspiel und in der Predigt den Sinn und Zweck seiner Aktion.

Pfarrer will provozieren und wachrütteln

Diese für alle sichtbare Provokation sei seine Art, deutlich zu machen, dass die Welt zurzeit tatsächlich auf dem Kopf stehe. Krause: „Die gute Ordnung, in der Gott einmal alles eingerichtet hatte, wie eine Luxus-Puppenstube für die Lieblingspuppen, diese Ordnung ist ziemlich hin. Es herrscht Chaos. Die Menschen kennen die Welt nur noch so: Irgendwo ist immer Streit. Irgendwo fehlt Menschen der Respekt voreinander. Irgendeine Katastrophe passiert in der Natur: Dürre, Erdbeben, Sturm oder eine Flutkatastrophe. Viele Menschen kümmern sich vor allem um ihren Vorteil. Die Hilfsbereitschaft für Menschen in Not ist begrenzt. Viele fragen nicht nach dem, der ihnen die Welt anvertraut hat. Sie drehen ihr Ding.“

Der Pfarrer appelliert: „So wie der Baum auf dem Kopf unter der Decke der Kirche hängt, ist für Gott, aber auch für die Menschen, noch einmal die Stunde da, aktiv zu werden.“