Kurioser Unfall: Auto landet im Kies

Altena - Im Kiesbankett vor der Sparkasse endete die Fahrt für einen Mann aus Altena. Dort steckte er mit seinem Auto fest.

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Samstag um 11.54 Uhr vor der Filiale der Sparkasse an der Hauptstraße in Dahle: Nach ersten Erkenntnissen verwechselte dort ein Altenaer das Gas- mit dem Bremspedal und landete so mit seinem Wagen im Kiesbankett, das den Gehweg vom Parkplatz der Sparkasse trennt.

Verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrer rief einen Abschlepper, der sein Auto per Kran aus der misslichen Lage befreite.