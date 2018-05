Kunst und Kram sucht Nachfolger

Altena - Mehr als 14 Jahre führte Waltraud Brawanski das kleine Lädchen „Kunst und Kram“ an der Lennestraße 43 neben dem Event-Aufzug. Jetzt muss sie sich aus Gesundheitsgründen zurückziehen.

„Das fällt mir schwer. Aber, es geht nicht mehr“, sagt die Frau. „Mir lag das Verkaufen einfach im Blut“, bilanziert sie eine „schöne Zeit. Ich kann mit Menschen. Ich mag es, zu beraten und eben diese vielen kleinen Dinge an den Mann oder die Frau zu bringen.“ Zwar hilft ihr noch eine Kollegin im Geschäft, doch auch die möchte es letzten Endes nicht übernehmen.

+ Kunst und Kram an der Lennestraße 43 - das Angebot ist riesig. Stöbern lohnt immer. Wer möchte das Geschäft übernehmen? © Bonnekoh

„Ende Mai, am 31. Mai, ist deshalb Schluss. Doch ich hatte die Idee, einmal zu fragen, ob nicht irgendjemand Lust hat, das Geschäft zu übernehmen?“, fragt die Frau. Sie hat so ziemlich alles im Angebot, was Kunst und Kram ausmacht. Geschirr, Schmuck, Dinge aus Haushaltsauflösungen oder einfach kleine Mitbringsel, „um jemand unverhofft eine Freude zu machen“, sagt sie. Reich werden könne man durch den Verkauf dieser Artikel nicht. „Aber, es macht einfach Freude“, unterstreicht die scheidende Geschäftsfrau noch einmal. Wer sich für eine Nachfolge interessiert, kann direkt im Geschäft (im Aushang befinden sich die teilweise tagesabhängigen Öffnungszeiten) vorsprechen oder telefonisch Kontakt aufnehmen. „Ich bin unter Tel. 0179 79 20 389 zu erreichen. Vielleicht klappt es ja?“, orakelt Brawanski und gibt die Hoffnung nicht auf