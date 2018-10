Von der Arbeit mit Geflüchteten: Der Kummer der Kümmerer

Ehrenamtliche erzählen

+ © Hornemann Ludger Leweke brachte viele Erfahrungswerte in die Diskussion ein. Er hat in der Arbeit mit alleinreisenden Männern viele Erfolgsgeschichten erlebt, aber auch bittere Enttäuschungen. © Hornemann

Altena - Wie geht es den Kümmerern? Diese Frage haben sich Mitarbeiter aus Rat und Verwaltung am Dienstag von ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten Altenaern selbst beantworten lassen. Essenz des Abends unter Moderation von Hildegard Falterbaum: Den Helfern ist wichtig, zu erfahren, was aus ihren Schützlingen geworden ist, nachdem sie die Stadt verlassen haben oder mussten.