Aus der alten Arbeitswelt

Altena - Auch für 2018 hat der Kulturring einen Kalender mit historischen Fotos herausgegeben. Er ist in der Buchhandlung Katerlöh und in der Geschäftsstelle des Kulturrings erhältlich und kostet zehn Euro.

Das ist gut angelegtes Geld, weil der Kalender diesmal besonders attraktiv geraten ist. Der Kulturring hat sich für ein etwas größeres Format entschieden, dafür aber auf die QR-Codes verzichtet. Mit ihrer Hilfe konnte man bisher die im Kalender gezeigten, historischen Ansichten mit aktuellen Aufnahmen vom gleichen Standpunkt aus vergleichen.

Das bietet sich diesmal nicht an: 2018 gewährt der Kalender einen Einblick in die Arbeitswelt vergangener Jahrzehnte – und viele der dort gezeigten Produktionsstätten existieren längst nicht mehr. Als 1936 in der Lehrwerkstatt anlässlich des „Reichsberufswettkampfs“ noch sehr kindlich wirkende Lehrlinge abgelichtet wurden, da dürfte die Lehrwerkstatt für die Metallberufe noch am Hünengraben gestanden haben. Heute gibt es gar keine Lehrwerkstatt mehr in Altena. Die Lehrlinge heißen längst Auszubildende, Grundlagen ihres Handwerks erlernen sie in Letmathe.

Der Kalender zeigt Firmen, die einst Weltruf hatten, heute aber nicht mehr existieren. So präsentiert das Kalenderblatt für April ein Zeppelinmodell mit der Aufschrift Selve – die Firma Basse und Selve war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Zulieferer für die Luftfahrtindustrie. Im Graetz-Hochhaus, das bald abgerissen werden soll, entstand das Foto für das November-Kalenderblatt. Es zeigt die Platinenfertigung für Unterhaltungselektronik „made in Altena“ und gibt einen Überblick darüber, wie personalintensiv noch in den 50-er Jahren produziert wurde.

Und das nicht immer zu den besten Bedingungen: Das Februar-Blatt gestattet den Blick in eine alte Verzinkerei. Die Aufnahme entstand vor etwa 100 Jahren. Die Zustände, die damals dieser Produktionsstätte herrschten, sind heute völlig undenkbar.