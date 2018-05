Platzmangel in den Kreishäusern

Kreisarchiv lagert Akten aus

Altena - In den Verwaltungsgebäuden des Märkischen Kreises herrscht akuter Platzmangel – auch in denen an der Bismarckstraße. Das ist einer der Gründe dafür, dass dort ab dem 11. Juni die Möbelpacker vorfahren werden.