Für 5 Millionen Euro: Kreis modernisiert Schullandheim auf Norderney

Von: Markus Wilczek

Knapp fünf Millionen Euro wird der Kreis bis 2027 in das Schullandheim des Märkischen Kreises auf Norderney investieren. Die Maßnahme auf Norderney soll die Attraktivität des Schullandheimes dauerhaft sichern. © Bange/Märkischer Kreis

Der Märkische Kreis wird bis 2027 rund fünf Millionen Euro in sein Schullandheim auf Norderney investieren. Details zur Planung stellte Manfred Fischer als Leiter des Gebäudemanagements im Schul- und Sportausschuss vor.

„Das Schullandheim des Kreises auf der Nordseeinsel feierte 2021 den 100. Geburtstag und ist – zwischen Wind, Wellen und Wattenmeer – ein zentral gelegener Ort der Begegnung und Gemeinschaft“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Es gehöre mit insgesamt 96 Betten in seiner Preisklasse zu den beliebtesten Schullandheimen an der Nordseeküste. Dennoch ist das Haus etwas in die Jahre gekommen. Die bislang letzten umfangreichen Sanierungen erfolgten Anfang der 1990er-Jahre.

Deshalb investiert der Märkische Kreis in die Unterkunft, die in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 einen Deckungsgrad von 83 beziehungsweise 94 Prozent aufweisen konnte. Zuletzt stiegen die Buchungszahlen wieder deutlich: 2023 bis 2025 vermeldet das Schullandheim bereits ausgebucht.

Dachgeschoss soll ausgebaut werden

Noch im Dezember 2022 wurden zwölf Verandafenster (Baujahr 1991) ausgetauscht (Kosten: 55 000 Euro). Bis 2027 sind unter anderem die Sanierung und Modernisierung der Sporthalle, der Ausbau des Dachgeschosses im Ostflügel, des Haupt- und Nebengebäudes, der Büros, Klassenräume, Küche und des Foyers sowie von 32 Zimmern geplant.

Die Arbeiten sollen während der kurzen Schließungen in den Wintermonaten und im laufenden Betrieb erfolgen.

Attraktivität des Schullandheims dauerhaft sichern

Die Maßnahme, in die der Kreis bis 2027 etwa fünf Millionen Euro investiert, soll die Attraktivität des Schullandheimes dauerhaft sichern. „Insbesondere die vielen Schüler, aber auch die Schulen im Märkischen Kreis wird das freuen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Das zentral gelegene Schullandheim bietet 32 Ein- bis Sechsbettzimmer für insgesamt 96 Gäste. Mit zwei multifunktional ausgestatteten Gruppenräumen und einer Sporthalle eignet sich das Schullandheim vor allem für Klassenfahrten und Gruppenreisen, aber auch Familien und Einzelreisende können buchen. Darüber hinaus werden Familienaktionswochen für Eltern mit Kindern aller Altersgruppen angeboten. Das Büfett bietet Vollverpflegung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen. Buchungsanfragen sind per E-Mail an schullandheim@maerkischer-kreis.de oder unter Tel. 04932/2268 möglich.