Vor mehr als 2000 Menschen: Neuer Schützenkönig stellt sich vor

Von: Volker Heyn

Teilen

Königin Julia Padberg und König Michael Funnemann nahmen am Samstag in Höhe der Burg Holtzbrinck die Parade der vorbeimarschierenden Schützen ab. © Heyn

Mehr als 2000 Schützen sowie Musikerinnen und Musiker sind am Samstag an Altenas neuem Schützenkönigspaar Michael Funnemann und Julia Padberg vorbeimarschiert. Vorher gab es aber noch eine eher traurige Nachricht für die im Bungern angetretenen Kompanien.

Altena – Hauptmann Klaus Hesse kündigte seinen bevorstehenden Rücktritt an. Das sei sein letztes Schützenfest als Hauptmann, rief er seinen Schützen mit wegbrechender Stimme zu. Er wurde minutenlang mit anschwellendem Applaus gefeiert.

Doch von Anfang an: In größter Sommerhitze erreichten zuerst die Nette und dann die anderen vier Kompanien den Bungern. Die Menschen waren vorher schon in die Stadt geströmt, es gab keine freien Parkplätze mehr. Wegen der Hitze trugen die Schützen bis auf die Vorstände weiße Hemden mit angesteckter roter Nelke. Klingendes Spiel ertönte immer aufs Neue.

Festumzug beim Schützenfest in Altena Fotostrecke ansehen

Dann trat Hesse ans Mikro: Der König habe eine Autopanne und werde von der Polizei zum Bungern gebracht. Großes Hallo auf dem Platz. Hesse überbrückte die Wartezeit mit einer Anekdote: Er habe den Gesellschafts-Spieß Dirk Himmelmann im Zug mit einem Eis in der Hand entdeckt, es werde ihm deshalb ein Strafbier auferlegt. Himmelmann konterte später, seine Zunge klebe fest, weil er ein Eis gegessen habe. Schützenhumor eben.

Die Vorstände der Kompanien trugen Anzug und grüßten den König beim Vorbeimarsch vor der Burg Holtzbrinck. © Heyn, Volker

Als Königspaar und Hofstaat Aufstellung genommen hatten, wurde es ernst. Hauptmann Hesse freute sich über das bisher Erlebte: „Mann, was können wir feiern.“ Das Altenaer Schützenfest sei ein absolutes Phänomen. Die FWG zähle Stand Samstag 2175 Mitglieder, allein 177 neue Eintritte im Festjahr 2023.

Wegen der sommerlichen Hitze waren alle Schützen mit dunkler Hose und weißem Hemd ohne Jacke angetreten. © Heyn, Volker

Dann war traditionsgemäß der König an der Reihe. Michael Funnemann begann die Charme-Offensive: „Ich durfte das schönste Mädchen Altenas zu meiner Königin wählen.“ 1834 Tage habe die vorherige Regentschaft von Andreas Opitz gedauert, so lange wolle er nicht König bleiben. 1988 sei er in den Zug Lennestraße in der Kompanie Mühlendorf in die Gesellschaft eingetreten und 1991 ins Kelleramt gewechselt. Funnemann sprach von Kraft und Zusammenhalt, er bedankte sich bei den Schützen für ihren Glauben an das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und er dankte seiner Familie und der seiner Königin: Seine zwei Kinder und die beiden der Königin seien noch klein, die Großeltern würden sich kümmern. So schloss er: „An die jüngeren Schützen hier: Nehmt trotz der vielen Neuerungen den Rat der Älteren an!“

Bevor der neue König seine Antrittsrede hielt, unterhielt Hauptmann Hesse die wartenden Schützen mit Anekdoten. © Heyn, Volker