Kränzebinden-Auftakt: Hütte voll

Von: Michael Koll

Friedhelm Beyer (3. von rechts) ist 83 Jahre alt seit 62 Jahren in der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft. Im Rund der jungen Leute im Zug Totschlag fühlt er sich ebenso wohl wie alle anderen – es geht familiär zu. © Koll

„Ich feiere dieses Gefühl, diese tolle Zeit, die ein Schützenfest ausmacht, wieder aufgreifen zu dürfen“, sagt Friedhelm Beyer. Der 83-Jährige steht inmitten anderer glücklicher Menschen, die mit ihm an diesem Samstagabend den Auftakt zum ersten Altenaer Schützenfest nach der Corona-Zwangspause im Café zur Burg feiern.

Altena – „Dass ein Fest ausfallen musste“, sagt der ehemalige Totschlag-Zugführer, „hatte ich zuvor noch nie erlebt.“ Das Urgestein der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft kann dabei auf eine 62-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein der Burgstadt zurückschauen.

Mit ihm freut sich nun auf die erste große Schützen-Sause seit nunmehr fünf Jahren Timo Möbes. Der 26-Jährige hat allerdings noch keine Erfahrung, wie es sich als Mitglied der Gesellschaft anfühlt, mit 1500 Schützen durch die Straßen Altenas zu marschieren. „Ich habe zwar schon ein Fest hier mitgefeiert“, erklärt der gebürtige Nachrodter, „doch eingetreten in den Verein bin ich erst beim Sommerfest 2022.“

Der Neuling in Reihen des Zugs Totschlag fiebert dem Ereignis indes genauso entgegen wie Beyer, mit dem er gerade anstößt. „Ich finde es mega, dass nun endlich wieder ein Schützenfest vor der Tür steht.“ Und er begründet: „Hier merkt man einfach, dass das alles noch eine familiäre Angelegenheit ist.“

Spieß Patrick Slatosch (links) und der stellvertretende Zugführer Jörg Schäfer waren am Samstag überwältigt von der Resonanz des Schützenvolkes. © Koll

Allerdings handelt es sich bei der Altenaer Schützenfamilie um eine sehr große. So drängten sich am Samstagabend im Café zur Burg beim Auftakt zum traditionellen Kränzebinden gut 120 Menschen um die Tische. „Heute sind so viele hier, wie noch nie“, freute sich Spieß Patrick Slatosch.

Auch Jörg Schäfer, stellvertretender Totschlag-Zugführer, war begeistert: „Ich bin überwältigt von der Resonanz heute – das Lokal platzt ja aus allen Nähten“. In Vor-Pandemie-Zeiten seien nie so viele gekommen, erinnert er sich: „Da waren es in Spitzenzeiten allenfalls mal bis zu 100.“

Zwei solcher Kronen wurden im Café zur Burg mit neuen bunten Kränzen versehen. Nach fünf Jahren der Aufbewahrung war das auch nötig. © Koll

Und so rief der Co-Zugführer aus: „Das Gefühl ist klasse, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“ Das Totschlag-Kränzebinden ist traditionell der früheste Auftakt zum Schützenfest in Altena, welches in diesem Jahr vom 8. bis 11. Juni über die Bühne gehen soll. Züge anderer Kompanien beginnen nach und nach mit dem Kränzebinden.

„Nachdem das Fest 2021 dem Virus zum Opfer fiel“, gesteht Schäfer, „ist das Kränzebinden heute ein willkommener Anlass, um einfach mal wieder zusammen zu feiern.“

Der Zug Totschlag der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft hat derzeit 135 Mitglieder. Und dieser wird – gemeinsam mit den anderen Zügen in den Kompanien der Gesellschaft – nun beginnend mit 2023 wieder in den gewohnten Drei-Jahres-Rhythmus beim Feiern einhaken, um so die ungewollte Zwangspause möglichst schnell vergessen zu machen. Wie das gelingen kann, haben sie alle am Samstag schon einmal gezeigt.