„An Erminig“ präsentieren den guten Sound mieser Liebschaften

Konzert in der Burg Holtzbrinck

+ © Hornemann Die Gruppe „An Ermining“ bescherte ihrem Publikum in der Burg Holtzbrinck einen schönen Abend. © Hornemann

Altena - Zur Musik von „An Erminig“ kann man sich gut vorstellen, wie die Bewohner der keltisch geprägten Bretagne in luftigen Gewändern im Kreis tanzen. Barbara Gerdes sowie Andreas und Hans Martin Derow bestätigen, dass fast jedes ihrer Lieder im Repertoire eigentlich zum Tanz gedacht ist. Doch das trauten sich die Gäste in der Burg Holtzbrinck am Samstagabend nicht so recht. Bewegung kam trotzdem in die Stuhlreihen.