Kontrolle des Hochspannungsnetzes: Befliegung wird nächste Woche fortgesetzt

Das Netz wird noch eine Weile länger überflogen. © Enervie

Die von Enervie Vernetzt GmbH für diese Woche geplante Befliegung zur Kontrolle des Hochspannungsnetzes durch ein speziell geschultes Fachunternehmen muss erweitert werden. Hintergrund ist laut Mitteilung des Unternehmens die „derzeit volatile Wetterlage, unter anderem mit Gewitterneigung und teilweise starken Windböen“.

Altena - Ursprünglich war vorgesehen, dass rund 200 Kilometer lange Hochspannungs-Freileitungsnetz auf der 110-Kilovolt- und 220-Kilovolt-Ebene nur von Dienstag bis Donnerstag abzufliegen.Enervie plant nun in Abstimmung mit dem beauftragten Fachunternehmen, die Kontrolle aus der Luft auch in der kommenden Woche vom 22. bis 24. August durchzuführen. Der Helikopter soll auch dann auf dem Gelände des Flugplatzes in Altena-Hegenscheid starten und laden. Wenn es die Witterung dann zulässt, wird der Hubschrauber zwischen etwa 9 und 18 Uhr in der Luft sein. Neben der Sichtkontrolle durch Mitarbeiter von Enervie wird auch eine Foto-Dokumentation eines Großteils der Leiterseile sowie der insgesamt 671 Hochspannungsmasten im Versorgungsgebiet durchgeführt. Fotos: Enervie