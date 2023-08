Schüler der Donzi Art Academy Kairo genießen Künstler-Ferien in Altena

Von: Ina Hornemann

Teilen

Der Regen macht den jungen Leuten nichts aus. Sie genießen die Unterkunft auf der Burg Altena sehr und haben am ersten Ferientag im Sauerland gleich eine Führung mitgemacht. Während des Aufenthalts entstehen Impressionen von den grünen Hügeln. © Hornemann

Dass sie bei 45 Grad und Sonnenschein in den Flieger gestiegen und bei 17 Grad und Dauerregen in Düsseldorf angekommen sind, hat die 22 Kunstschüler aus Kairo nicht geschockt. Regenjacke und Schirm sind gute Begleiter und ein Ziel des Gastaufenthalts der Donzi Art Academy ist, das echte Sauerland kennenzulernen und die Impressionen in Gemälden festzuhalten. Es werden realistische Motive sein.

Altena – Im Gegenteil ist die Begeisterung groß: Prof. Dr. Maher Dawoud, ein ägyptischer Künstler und Dozent mit internationalem Renommee, ist hin und weg: „So eine schöne Unterkunft! Und dann noch an einem Ort mit so großer historischer Bedeutung!“, schwärmt der Reisebegleiter der Kunstschüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Über ihn bestehen Kontakte nach Lüdenscheid und es wuchs der Gedanke zu einem besonderen Kunstaustausch: Die jungen Leute aus Kairo kommen mal für ein paar Tage im Sauerland vorbei und genießen mal eine ganz neue Quelle der Inspiration, um im Anschluss eine Ausstellung zu bestücken in der Galerie der Stadt Lüdenscheid.

Die wird Montag um 18 Uhr eröffnet und dürfte auch für den ein oder anderen Altenaer interessant werden, denn Landschaftsportraits aus dieser Region werden ein Hauptaugenmerk des Projekts „Bis zum Horizont“ sein. Die grünen Hügel des Sauerlands werden im sandigen Kontrast Kairos stehen. Eine Woche später werden noch Schüler der Lüdenscheider Adolf-Reichwein-Gesamtschule mit Werken in die Galerie dazustoßen. Über mehrere Wochen wird also viel junge Kunst ausgestellt.

Mit Prof. Dr. Maher Dawoud ist ein international erfolgreicher Künstler mit nach Altena gekommen. © Hornemann, Ina

Natürlich bekommen die weit angereisten Gäste in ihrer Kunst-Ferienwoche auch Gelegenheit, was von Altena, Lüdenscheid und sogar Amsterdam zu sehen: Im Nachbarland steht ein Besuch im Van-Gogh-Museum inklusive Grachtenfahrt an. Auf Burg Altena und in der Stadt Lüdenscheid gibt es Führungen. Die jungen Leute nehmen an Workshops teil, um praktische Arbeiten für die Ausstellung anfertigen zu können. Am Stilleking steht Malen in der Natur auf dem Programm. Dem voraus geht eine Wanderung und eine Besichtigung von Schloss Neuenhof. Am Naturschutzzentrum Märkischer Kreis nehmen die heimischen Pfadfinder und der Rotary Club die Ägypter bei einem Grillabend in Empfang. Zudem heißt die Firma Erco die Gäste willkommen und auch in der Phänomenta sind die Schüler gern gesehene Gäste.

Auch Frank Hartmann, deutscher Botschafter in Kairo, begrüßt die Aktion: „Die kulturelle, schulische und wissenschaftliche Zusammenarbeit bilden das Fundament der engen Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten. In keinem anderen Bereich der bilateralen Beziehungen bestehen so zahlreiche, langjährige und zwischenmenschliche Kontakte.“

Auf die legt auch Altenas Bürgermeister Uwe Kober (CDU) wert, der am Mittwoch Grüße der Stadt auf Burg Altena überbrachte und den Besuchern einen schönen Aufenthalt wünschte. Viel Lob gab’s auch fürs Team der Jugendherberge, das den Jugendlichen und Erwachsenen eine sehr angenehme Zeit beschert. „Ein Wiedersehen soll nicht ausgeschlossen sein. Vielleicht schaffen wir sogar mal einen Gegenbesuch!“, blickt die Lüdenscheider Öffentlichkeitsreferentin Ulrike Tütemann in die Zukunft. „Eine internationale Kunst-Kooperation wäre was Feines!“