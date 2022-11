Endlich wieder eine grün-weiße Party

Von: Fabienne Schwarzer

Eine ausgelassene Party feierten die Mühlendorfer Schützen. © Schwarzer, Fabienne

Ein volles Thomas-Morus-Haus und jede Menge gute Laune – das war das Kompaniefest der Mühlendorfer Schützen.

Altena - Für Unterhaltung sorgte die Altenaer Coverband Lenniac. Von kuscheligen Balladen über Partyhits bis hin zu Rock war alles dabei. Nach und nach füllte sich so immer mehr die Tanzfläche. Das Gasthaus Pilling bot Crêpes, Grünkohl und Currywurst an. Außerdem gab es zwei Biersrtände und eine Cocktailbar. Da war für jeden etwas dabei. Auch Tim Grabowski, Kompanieführer der Kompanie Mühlendorf, war sehr zufrieden: „Wir sind restlos ausverkauft. Am Anfang lief die Vorbereitung noch etwas holprig, doch unsere Schützen und Kränzebinder waren eine riesige Hilfe. Ich bin einfach nur super glücklich, dass wir wieder Feste wie dieses feiern können.“

Für Musik sorgte die Coverband Lenniac- © Schwarzer, Fabienne

Und das zeigte sich auch in dem Motto, das war nämlich schlicht grün-weiß. Die Band spielte noch bis tief in die Nacht und es herrschte beste Laune bei den Schützen und den Gästen.