Kommunalwahl in Altena: Diese Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl

+ © Giesbrecht-Mantler Hier gibt es alle Infos zur Kommunwalwahl in Altena. © Giesbrecht-Mantler

Die Kommunalwahl am 13. September wird spannend in Altena: Vier Bürgermeister-Kandidaten treten an. Alle wichtigen Infos, Kandidaten, Parteien und ihre Standpunkte gibt es hier im Überblick.