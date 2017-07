Kommentar: Für Urbact kann man sich nichts kaufen

Aufbruchstimmung verpufft

„Schöner schenken" – auch dieses kleine Geschäft schließt an der Lennestraße. Große Abschläge erwarten die letzten Kunden.

Altena - Null Euro-Scheine auf der Burg der Renner, in der Innenstadt in absehbarer Zeit wieder zwei Geschäfte weniger – es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Fakt ist, dass die mit der Aufzugseröffnung verbundene Aufbruchstimmung längst verpufft ist.