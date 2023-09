Komm doch mal ‘ne Ahle schleifen: Viel zu sehen in er Drahtrolle am Hurk

Von: Ina Hornemann

Teilen

Friedrich-Wilhelm Klinke schleift eine Ahle. Dieses Werkzeug für die Schuhherstellung hat Evingsen berühmt gemacht. © Hornemann, Ina

Einem traurigen Iserlohner sagte man einst nach, er schaue wie ein Drahtzieher aus Altena. Ja, auch Altenas Signature-Produkt Nummer eins hatte mal schlechte Zeiten. Die Produkte aus den Kleinst-Industriebetrieben konnten keine guten Preise mehr erzielen. In Evingsen machten ein paar Firmen aus der Not eine Tugend und erschlossen neue Industriezweige. Einer ist so berühmt, dass er es bis ins Wappen des Dorfs geschafft hat.

Altena – Friedrich-Wilhelm Klinke und Nigel Warland sind großzügige Gastgeber in der Drahtrolle am Hurk: Sie können nicht nur selbst Ahlen schleifen, sondern geben die Maschine bei öffentlichen Führungen gerne frei, damit auch Gäste mal den Produktionsprozess erleben können, den die Evingser Firma Schniewindt einst dazu bewog, sich zum „King of Awls“ zu ernennen.

Ahlen sind bis heute in Schuhmanufakturen ein unverzichtbares Produkt und Firma Schniewindt lieferte international aus. Das Evingser Unternehmen hatte die Zeichen der Zeit erkannt und sich der florierenden Nadelherstellung angeschlossen, die einst ein typisches Handwerk in katholischen Gegenden war. „Warum, das wissen wir nicht“, berichten Friedrich-Wilhelm Klinke und Nigel Warland. Das Evingser Duo übernimmt in der Regel den aktiven Part bei Führungen durch das kleine Industriemuseum und hat sich in den vergangenen Jahren gut eingearbeitet in Maschinen, die heute kein moderner Industriebetrieb mehr haben möchte. „Deshalb haben wir die jetzt“, berichtet Klinke nicht ohne zu schmunzeln.

Made in Evingsen: Waschkauenkörbe, wie sie im Bergbau benutzt wurden, wurden im Dorf hergestellt. © Hornemann, Ina

Er, der Heimatvereinsvorsitzende und gelernte Elektriker, und Nigel Warland, der ausgebildete Maschinenbauer, haben viel Freude an dieser alten Technik. Routiniert schmeißt Warland die Wasserversorgung an, um das Wasserrad in Bewegung zu setzen. Er öffnet die Tür im Erdgeschoss der historischen Drahtrolle, um zu zeigen, welche Prozesse dadurch in Gang gesetzt werden und wie deutlich die Arbeitserleichterung für eine Drahtzieher war, wenn er die Kraft des Wassers für sich nutzen konnte, um die verschiedenen Stärken zu erreichen. „Auch eine Schaukel am Arbeitsplatz war ganz hilfreich“, erklärt er den Gästen. Sie ermöglichte das Drahtziehen mit Beinarbeit. „Arme erlahmen viel schneller“, wissen die beiden Experten am Hurk.

Am 10. September zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals öffnen sie ihn wieder und es gibt nicht nur Kaffee, Tee, selbstgebackenen Kuchen, sauerländer Würstchen und das Springer Quellwasser, sondern auch eine industrielle Zeitreise.

Die Drahtrollenroute, vom Evingser Heimatverein ins Leben gerufen, steht für weitaus mehr, als für Draht. Sie steht für eine industrielle Entwicklung, die den Kundschafter Eversmann in seinem Bericht für den Kaiser und Preußenkönig Friedrich-Wilhelm zu einer einzigen Notiz veranlasste: Nie sei ihm auf seiner Reise ein so dichtes Zusammenspiel von Natur und Handwerk begegnet, wie in Evingsen. 1804 fand er allein im Springen auf gerade mal 700 Metern Weg 29 Kleinbetriebe vor.

Nigel Warland nimmt zu den Tagen der offenen Drahtrolle Platz auf der Schaukel und demonstriert, wie mühevoll und kleinteilig einst in den kleinen Drahtrollen gearbeitet werden musste. Glück hatten Drahtzieher, die sich wie am Hurk ein Wasserrrad zu nutze machen konnten. © Hornemann

Die verbliebenen Häuser und ihre Historie sind auf der Route aufgearbeitet. Die Drahtrolle am Hurk war längst ein normales Wohnhaus geworden, als zum Ende des vergangenen Jahrtausends das Interesse am Erhalt technischer Kulturdenkmäler aufflammte. Mit Stadtwerke-Chef Karl Backhaus fand sich jemand, der sich nicht nur für die Sanierung der Spinger Quelle, sondern auch der alten Drahtzieherei stark machte. Und Ortsheimatpfleger Fritz Hallensleben fand auch in Kreiskulturamtsleiter Günter Gierke einen starken Verbündeten zum Wiederaufbau der Rolle als Kulturdenkmal.

Seit 2005 ist der Heimatverein verantwortlich fürs museale Konzept und seither sind Unmengen an Exponaten dazu gekommen. Zudem sorgen die Mitglieder für Sanierung und Restaurierung. Seit 2020 wurden allein wieder 17 Maßnahmen durchgeführt. Ein Besuch am Tag des offenen Denkmals lohnt sich deshalb allemal.