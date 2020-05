Kohlberg: Mit frisierter Maschine immer wieder an Polizei vorbei

Zwei Jugendliche legten es drauf an

Altena/Neuenrade - Sie haben es nicht anders gewollt: Zwei Jugendliche sind auf dem Kohlberg so lange immer wieder mit Kleinkrafträdern an der Polizei vorbeigefahren, bis sie kontrolliert wurden. Die legte ein Krad gleich still.