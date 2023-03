Kneipen-Schlägerei: Betrunkener greift mehrere Personen an

Von: Markus Wilczek

Die Polizei war am Samstag in Altena wegen einer Kneipen-Schlägerei im Einsatz. © privat

Wegen einer gemeldeten Schlägerei rückte die Polizei am Samstag, um kurz nach 8 Uhr, in Altena aus zur Lennestraße. Ein 22-jähriger in Altena gemeldeter Mann sollte mehrere Personen in einer Kneipe angegriffen haben.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten nur noch eines der Opfer, einen verletzten 36-jährigen Nachrodt-Wiblingwerder. Er sei gerade dabei gewesen, die Gaststätte zu verlassen, als er die Schläge bekam. Er habe keine Erklärung für den Angriff.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Bei der anschließenden Fahndung traf die Polizei den 22-Jährigen in der Fußgängerzone. Der alkoholisierte junge Mann bestritt gegenüber den Beamten die Tat. Die Polizisten schrieben eine Anzeige und stellten die Kleidung des Tatverdächtigen sicher.

