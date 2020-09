Mit 86 km/h durch den Ort: Polizei stoppt Raser

Einen Raser hat die Polizei in Altena-Evingsen aus dem Verkehr gezogen. Er muss einen Führerschein abgeben.

Altena – Mindestens einen Monat muss ein Fahrer erstmal ohne Auto auskommen: Ihn erwischte die Polizei bei einer Kontrolle am Samstag (19. September) an der Ihmerter Straße in Evingsen mit 86 km/h in der 50er-Zone.

Das bedeutet ein hohes Bußgeld und mindestens einen Monat Fahrverbot. Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen 11.20 und 13.07 Uhr 203 Fahrzeuge. Das Ergebnis: 36 waren zu schnell. Die Polizisten schrieben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Verkehrskontrolle: 15 Temposünder in der Rahmede

15 dieser Anzeigen sind das Ergebnis einer weiteren Kontrolle am Samstag in Altena: Denn auch an der Rahmedestraße in Mühlenrahmede überprüfte die Polizei die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. 158 passierten die Kontrollstelle zwischen 9.19 und 10.25 Uhr.

Der höchste Messwert lag bei 70 km/h in der 50er-Zone innerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Erst wenige Tage zuvor hatte die Polizei in Altena gleich mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen.