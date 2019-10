"Protest allein hilft nicht": So sehen Zehntklässler am Burggymnasium "Fridays for future"

Na hoffentlich wisen die dann auch,was für Materialien in deren handys stecken und WO die herkommen.

Das gleiche gilt für die Batterien der E-Autos.

Nichts davon findet sich in Europa.

Und hoffen wir weiter, das die Jugend von heute auch weiß,wieviel CO2 in der Luft ist,was die Jungs und Mädel alle paar Sekunden ausatmen...wieviel CO2 in Deutschland produziert wird...was die USA und China...und das die Pflanzenwelt dringend auf CO 2 angewiesen ist...sonst is nix mit Wachstum.