Kletterwelt auf Rosmart feiert Sommerfest

Von: Volker Heyn

Teilen

Auf der Slackline zu balancieren, funktioniert zumindest am Anfang nicht ohne Hilfe und stärkt Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl. © Popovici

Zum ersten Mal hat die Kletterwelt Sauerland auf Rosmart am Samstag ein großes Sommerfest mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien gefeiert. Eingeladen waren die Jungen und Mädchen, die die Kletterkurse „Geckos“ (7 bis 12 Jahre), „Eichhörnchen“ (12 bis 14 Jahre) und „Steinböcke“ (ab 14 Jahre) besuchen.

Altena –Draußen und drinnen war eine Sommerolympiade mit 19 Stationen aufgebaut, die die Kinder durchlaufen konnten. Indoor-Bowling, Hüpfburg, Slackline, Dosenwerfen, Riesenschach und Mensch-ärgere-Dich-nicht luden zum gemeinsamen Spielen ein. Gebouldert und geklettert werden konnte natürlich auch. Lorena Lange, die für die Kletterwelt Sauerland die Kletterkurse organisiert und selbst auch zwei Kurse leitet, machte interessante Beobachtungen. „Die Kinder aus den Kursen durften ihre Eltern an der Wand durchsichern. Es war spannend zu beobachten, wie die Erwachsenen reagierten.“

Zwei coole Jungs auf der riesigen Hüpfburg, die neben der Kletterwelt Sauerland auf Rosmart aufgebaut war. © Popovici

Nach der Olympiade gab es noch eine Wasserschlacht, einen Grillabend und eine Dämmerungswanderung, 27 Kinder und Jugendliche übernachteten anschließend in der Boulderhalle. Vor dem Einschlafen schauten sich die Kinder einen Film auf der großen Leinwand im Bistro an. Das Ende des Sommerfestes markierte das gemeinsame Frühstück am Sonntagmorgen.

Rund 70 Kinder und Jugendliche mit Eltern und den Kletter-Kursleitungen feierten ein Sommerfest. © Popovici

Ein Dank geht an die Kursleitungen Tobi Heukelbach, Natalia Dreimol, Nina Braselmann, Thimo Panne, René Brehm, Nina Gregorz, Linus Bieber und Uwe Handzik.