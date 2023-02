Kleinprojekte: Jetzt um Förderung bewerben

Von: Markus Wilczek

Leader-Regionalmanagerin Clarissa Zell ruft dazu auf, sich um eine Förderung für Kleinprojekte zu bewerben. © Archiv

Auch in diesem Jahr können in der heimischen Leader-Region Lenneschiene wieder Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets gefördert werden. Das Programm richtet sich an Träger von Projekten mit Gesamtkosten zwischen 1 000 und maximal 20 000 Euro.

Altena – „In den vergangenen drei Jahren wurden in der Region bereits mehr als 50 Kleinprojekte erfolgreich umgesetzt“, sagt Leader-Regionalmanagerin Clarissa Zell. Die Ideen reichten von einem Schulgarten über ein Heimat-Wimmelbild bis hin zur Gestaltung und Ausstattung von Gemeinschaftstreffpunkten und Freizeiteinrichtungen, wie Schützenheimen, Jugendtreffs oder Sportplätzen.

Wer ebenfalls eine Idee für ein Leader-Kleinprojekt für seinen Verein, seine Insitution oder seine Gemeinschaft hat, kann sich nun wieder bewerben. „Anträge für Kleinprojekte können ab dem 1. März bis zum 16. April online über die Homepage der Leader-Region Lenneschiene eingereicht werden“, erläutert Zell das Prozedere. Die Seite ist zu erreichen unter www.leader-lenneschiene.de.

Bis zu 80 Prozent der Kosten werden übernommen

Gefördert werden – je nach Antragsaufkommen und Anzahl der ausgewählten Projekte – voraussichtlich 80 Prozent der Gesamtkosten, die 20 000 Euro nicht übersteigen dürfen. „Bei der Antragstellung sind verschiedene ergänzende Dokumente einzureichen“, nennt Clarissa Zell als Beispiele Angebote oder Nutzungsvereinbarungen mit Eigentümern. Detaillierte Informationen zu sämtlichen benötigten Dokumenten gibt es ebenfalls online auf der heimischen Leader-Homepage.

Die Projektauswahl erfolgt durch die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Lenneschiene in einer beschlussfassenden Sitzung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.

Projekte müssen bis Jahresende abgeschlossen sein

„Die Kleinprojekte starten nach der Projektauswahl, die etwa Ende Mai erfolgen dürfte, und müssen bis zum Jahresende umgesetzt sowie mit dem Regionalmanagement abgerechnet werden. Bereits begonnene oder umgesetzte Projekte können leider nicht gefördert werden“, erklärt Zell.

Für Fragen rund um die Kleinprojekte stehen die Leader-Regionalmanagerinnen Clarissa Zell und Nina Krah zur Verfügung (Tel.: 02392/80665421, E-Mail: info@leader-lenneschiene.de). Wissenswertes rund um die Kleinprojekte finden Interessierte online unter www.leader-lenneschiene.de.