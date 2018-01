Scheckkartenzahlung lohnt sich nicht für jeden Altenaer Einzelhändler

+ © Ludwig Bernd Schlippe setzt auf Bargeld: Alleine für die Auszahlung der Lotto-Gewinne muss er immer welches parat haben. © Ludwig

Altena - Am 15. Januar 1968 wurden in Deutschland erstmals Scheckkarten ausgegeben. 50 Jahre ist die Einführung also bald her, heute ist die Karte der Grundstein für unser EC-Kartensystem. Während es damals schon revolutionär war, auch in fremden Kreditinstituten Bargeld abheben zu können, so wird heute immer häufiger bequem mit der Karte gezahlt und das Bargeld in den Portemonnaies immer seltener.