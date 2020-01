Klaus Storch und Deutsches Drahtmuseum bereiten Ausstellung „Endlos“ vor

Schönheit liegt im Detail:

+ © Keim Klaus Storch mit dem Bild „Ende“. Es zeigt einen abgeschnittenen Draht, wirkt aber wie eine Skulptur. © Keim

Altena - Es ist bei weitem nicht die erste Ausstellung des Fotografen Klaus Storch - aber möglicherweise eine der bisher aufwendigsten: „Endlos“ wird sie heißen. So endlos, wie einem eine große Spule oder Krone mit Draht erscheinen mag. Und um diesen Werkstoff, der für die Burgstadt so wichtig ist, geht es in der Präsentation dann auch. Storch hat Drahtfirmen besucht. Ganz überwiegend solche mit Sitz in Altena, aber auch in Neuenrade, in Nachrodt und in Ihmert ist der Fotograf gewesen.