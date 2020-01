Jäger der verlorenen Schätze

Klaus Braekler trägt eine Sammlung von Andenken und Artikeln aus Altena zusammen

+ © Keim Die Heilige Katharina auf dem Stadtwappen hält Klaus Braekler hier in der Hand. Der Wappenteller ist besonders groß ausgeführt und kunstvoll bemalt. © Keim

Altena – Ein kleines Museum der Souvenirs und Andenken aus der Burgstadt gibt es auf dem Nettenscheid. Klaus Braekler hat es eingerichtet, sein „Allerheiligstes“ mit Tellern, Tassen, Plaketten, Vasen und Erinnerungen an Altenaer Firmen und Geschäfte. Alles, was einen direkten Bezug zur Burgstadt mitbringt, hat eine Chance, in die Sammlung von Klaus Braekler aufgenommen zu werden.