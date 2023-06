Unternehmen plant riesiges Umspannwerk: Anwohner haben klare Meinung bei Infoveranstaltung

Von: Jona Wiechowski

Rappelvoll war das Feuerwehrgerätehaus auf Rosmart am Freitagnachmittag. Größer als das Interesse an den Infos der beiden Firmen Amprion und Enervie Vernetzt war bei den allermeisten, den Unternehmen mitzuteilen, dass man nichts von den Plänen hält. © WIECHOWSKI

„Wir wollen das hier nicht!“ Deutlicher hätten sich die Rosmarter Anwohner kaum gegen das von Enervie Vernetzt und Amprion geplante Umspannwerk bei Rosmart aussprechen können.

Altena – Eigentlich ist die Sache schon seit November vergangenen Jahres vom Tisch, als der Altenaer Rat einstimmig dagegen gestimmt hatte. Beide Unternehmen wollten nun am Freitagnachmittag im Rahmen einer Info-Veranstaltung aber trotzdem nochmal auf das Projekt schauen – und erörtern, ob es nicht vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt. Auch nach mehr als zwei Stunden sollte das nicht gelingen.

Altenas Bürgermeister Uwe Kober begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste mit den Worten „es ändert sich nichts.“ Es gebe den einstimmigen Ratsbeschluss. Die Firmen wollten dennoch nochmal sprechen und Kober sei es ein Anliegen gewesen, „dass alle auf dem gleichen Stand sind“. Er sprach die Dekarbonisierung an, sprich den Weg weg von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kohle, Gas, hin zu erneuerbaren Energien, für die es letztlich stärkere Stromleitungen brauche.

Strombedarf werde erheblich steigen

Dass der Strombedarf erheblich steigen werde, betonte später Wolfgang Hinz, einer der Geschäftsführer von Enervie Vernetzt. Als Beispiel nannte er die hohe Energiedichte von Benzin: ein Liter entspreche etwa 8,5 Kilowattstunden. Mit Blick auf Elektromobilität sei das nur ein zusätzlicher Punkt, der in absehbarer Zeit über das Netz geleitet werden müsse. Die Dringlichkeit der Situation versuchte er anhand seines mit Benzin betriebenen Rasenmähers zu verdeutlichen: 300, vielleicht 400 Mal sei der noch im Einsatz, bevor dieses Kapitel beendet sei. Seine vorherige Aussage, in 20 Jahren werde es kein Benzin mehr zu kaufen geben, schoss dann möglicherweise übers Ziel hinaus und brachte eine entsprechende Reaktion im Publikum hervor.

Netz für Zukunft herrichten

Hinz ging auf das aktuelle Problem ein, das ausschlaggebend für die Umspannwerk-Planungen ist: Das jetzige Enervie-Netz in der Region gibt die Anforderungen mit aktuell nur einem Anschluss in Zukunft nicht her. Das Kraftwerk Elverlingsen in Werdohl (Südnetz der Enervie) wurde bekanntlich mit mehr als 500 Megawatt Kraftwerksleistung aus dem Netz genommen. Weil kein neues Kraftwerk gebaut werde, müsse dieser Wegfall – vor allem mit Blick auf die Zukunft – durch Netzeinspeisung kompensiert werden. Dafür braucht die Enervie Vernetzt GmbH die zusätzliche Anbindung an das Übertragungsnetz für den Betrieb ihres regionalen Verteilnetzes als Ergänzung zur bestehenden Anbindung im nördlichen Netzgebiet in Hagen-Garenfeld.

Thorsten Mikschaitis von Amprion zeigte anhand von 3D-Visualisierungen, wie das Umspannwerk aussehen könnte. © WIECHOWSKI

An dem in Rosmart geplanten neuen Umspannwerk wolle Amprion den Strom von ihrer 380-Kilovolt-Leitung (die aktuell unter anderem durch den Märkischen Kreis im vorhandenen Trassenraum gebaut wird) umspannen und auf die 110-Kilovolt-Leitung der Enervie Vernetzt übergeben, die von dort schließlich auch zu den Häusern fließt. Diese Verbindung würde für langfristige Sicherheit sorgen, so Hinz, der in dieser Beziehung „in 100 Jahren“ denke.

3D-Modell: So könnte die Anlage aussehen

Thorsten Mikschaitis, Abteilungsleiter bei Amprion, zeigte anhand eines virtuellen Modells, wie das Umspannwerk bei Rosmart aussehen könnte, das auf einer Fläche von rund 300 mal 90 Metern gebaut würde, in einem elf Meter hohen Gebäude untergebracht und von Bäumen umgeben werden solle. Letztlich halfen allerdings alle am Freitagnachmittag gemachten Vorschläge, das Gebäude ansehnlicher zu gestalten oder für mehr Bäume zu sorgen, nicht.

In so ziemlich allen Wortbeiträgen und Fragen der Anwohner wurde deutlich, dass sie die Anlage schlicht nicht in ihrer Nähe haben wollen. Unter keinen Umständen. Die Hoffnung von Amprion und Enervie, möglicherweise Ansätze zu finden, was getan werden könnte, um die Anwohner doch noch umzustimmen, ging nicht auf. Dass mit dem Bau der Anlage mehrere Masten in unmittelbarer Umgebung verschwinden würden, half da auch nicht – nicht zuletzt deshalb, weil ein für den Betrieb des Umspannwerks erforderlicher, 75 Meter hoher Mast kommen würde.

Bau auf einer Ausgleichsfläche

Angesprochen wurde von den Gästen unter anderem die Tatsache, dass es sich bei der Fläche zwischen der Zufahrt zum Hof Bredde und dem Feuerwehrgerätehaus Rosmart, wo die Anlage angedacht war, um eine „Kompensationsfläche“ handele, auf der die für den Gewerbepark Rosmart erforderlichen Eingriffe ausgeglichen werden sollen. Das sei Amprion bewusst; es müsse deshalb quasi eine Ausgleichsfläche für die Ausgleichsfläche geschaffen werden, hieß es.

Unklar, wie genau es weitergeht

Wie genau es jetzt nach der Abfuhr – nach der ersten Abfuhr im Rat – weitergeht, ist unklar. Dass die Fläche neben dem Gewerbepark nicht grundsätzlich alternativlos ist, hatten Vertreter von Amprion und Enervie bereits im vergangenen Jahr im Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Altena erklärt (» Infokasten). Unter anderem hatten sich die Unternehmen auch Flächen bei Wettringhof und Leifringhausen sowie in Elverlingsen angesehen und mithilfe eines „Ampelverfahrens“ bewertet. Kriterien waren dabei etwa Siedlungsnähe, Natur und Umfeld sowie die technischen Belange.

Standort Elverlingsen eine Option?

Mehrfach von den Anwohnern wurde der Standort Werdohl-Elverlingsen angesprochen, der auch schon bei Vertretern aus Altenas Politik im vergangenen Jahr erhebliche Sympathie genossen hatte. Haken: Anders als bei Rosmart führt hier nicht die 380 KV-Leitung her. Es müsste eine etwa vier Kilometer lange Abzweigung gebaut werden. Dazu handele es sich um einen landwirtschaftlich geschützten Bereich, in dem man keine neue Trasse genehmigt bekomme, sprach Hinz eine weitere Herausforderung an.

Auf die von einem Anwohner gegen Ende der Versammlung an Bürgermeister Kober gerichtete Bitte, „nicht umzufallen und die Anlage doch zu ermöglichen“, bekräftigte er, dass er sich an den Ratsbeschluss halte. So sei es schließlich in der Politik vorgesehen.

Rückblick: Abneigung von der ersten Vorstellung an Im September vergangenen Jahres hatten Vertreter von Amprion und Enervie Vernetzt erstmals öffentlich die Pläne für die Schalt- und Umspannanlage bei Rosmart im Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Altena vorgestellt. Schon bei dieser ersten Vorstellung hielt sich die Begeisterung von Ausschussmitgliedern, aber auch von anwesenden Anwohnern stark in Grenzen. Schon damals hatte Thorsten Mikschaitis von Amprion erklärt, warum Rosmart als Standort so interessant sei für die Anlage: Das liege an der gewerblichen Vorprägung, an der unmittelbaren Nähe zum Übertragungsnetz (380-kV Amprion) und zum Verteilnetz (110-kV Enervie) und daran, dass keine zusätzliche Stichleitung mit allen ihren Erfordernissen gebraucht würde.

Knapp zwei Monate nach der Vorstellung im Stadtentwicklungsausschuss hatte der Altenaer Rat dann einstimmig beschlossen, dass Amprion mitgeteilt werden solle, „dass eine Änderung des Flächennutzungsplanes zwecks Errichtung einer Schalt- und Umspannanlage vom Rat der Stadt Altena nicht mitgetragen wird.“ Wichtige Punkte dafür: Die Rosmarter Anwohner würden seit Jahren mit Veränderungen ihres näheren Wohnumfeldes konfrontiert und hätten unter anderem eine Umgehungsstraße und ein Gewerbegebiet vor der Haustür hinnehmen müssen. jw