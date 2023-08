Klangfest mit der Königin der Instrumente

Von: Ina Hornemann

Für Organist Leonard Voos ist das Spiel an der grundgereinigten und neu intonierten Kirchenorgel in der Friedrichskirche Altroggenrahmede eine Freude. Am Sonntag entlockt er ihr mit Christoph Pithan gemeinsam starke Töne beim Musikfest „Wie die Orgelpfeifen“. © Hornemann

Pfarrer Thorsten Brinkmeier war überwältigt von der riesigen Spendenbereitschaft der Altroggenrahmeder Bürger, als das musikalische Herzstück des Gotteshauses bedroht war. Große Geldscheine drückten ihm Gemeindemitglieder in die Hand, um nicht auf die Töne verzichten zu müssen. Überweisungen gingen ein, Basareinnahmen wurden gespendet – sage und schreibe 38 000 Euro kamen zusammen, damit das Instrument einer Schimmelsanierung und Neu-Intonierung unterzogen werden konnte. Dafür sagt die Gemeinde am Sonntag um 14 Uhr mit einem großen Musikfest Danke.

Altena – Jenes Fest ist längst überfällig, denn die von der Firma Bernhard Koch aus Wuppertal hergestellte Orgel ist längst vom Schimmelbefall befreit und auch die Intonierung konnte im selben Zuge erfolgreich abgeschlossen werden. „Wir hatten allerdings zwei schlimme Sachen: Unsere Kantorin Maike Lehmkuhl ist verstorben und welchen Strich Corona durch alle Rechnungen gemacht hat, ist ja jedem bekannt“, so Pfarrer Thorsten Brinkmeier.

Maike Lehmkuhl hatte den Sanierungsprozess der Kirchenorgel noch maßgeblich begleitet bis zu ihrem Tod im April 2019. „Es war ein enormer Aufwand“, erinnert sich Thorsten Brinkmeier. Der entdeckte Schimmelpilz in der Orgel entpuppte sich zwar als nicht schadhaft für Menschen, musste aber dennoch entfernt werden. Gutachter wurden bestellt, Empfehlungen ausgesprochen und schließlich war mit der Firma Mebold aus Siegen ein Unternehmen gefunden, das sich der Schadensbeseitigung vor Ort widmen wollte.

„Die Kirche konnten wir nicht benutzen in dieser Zeit. Sie war voll mit Orgelbauteilen, die vor Ort gereinigt und wieder zusammengesetzt wurden. Fast alles konnte hier erledigt werden. Aber das dauert natürlich. So ein Instrument besteht ja aus unzähligen Teilen“, so Brinkmeier.

Der Rückspiegel ist das einzige Kommunikationsmittel, das Organist und Pfarrer während der Gottesdienste haben. Über ihn erfährt der Musiker, wann er beginnen kann. © Hornemann, Ina

Die kennt Organist Leonard Voos alle ganz genau und es ist ihm eine sichtliche Freude vorzuführen, was das Instrument alles kann. Die veränderte Intonierung schafft auch eine ganz neue Gottesdienst-Atmosphäre. Sie ist dem Kirchenbau angeglichen und es ist absolut lohnenswert, während des Orgelspiels mal die Position zu wechseln und die akustischen Feinheiten von verschiedenen Orten aus zu genießen. „Ganz vorn klingt es am besten“, wirbt Thorsten Brinkmeier für die erste Reihe. Und wenn am Sonntag, 20. August, der Orgelgottesdienst „Wie die Orgelpfeifen“ beginnt, werden buchstäblich alle Register gezogen. Leonard Voos und Christoph Pithan wechseln sich im Programm ab. Geboten werden die Dorische Toccata von Bach, Max Regers „O dass ich 1000 Zungen hätte“ und „Nun danket allen Gott“ „Happy Pipes“ von Matthias Nagel, und Bachs Fuge 538. Auch Sabine Hartkopf und der von ihr angeleitete Posaunenchor Rahmede macht mit und unterstützt die Gottesdienstbesucher beim Singen. Wenn Leornard Voos „Highland Cathedral“ auf der Orgel anstimmt, steigen die Bläser mit ein.

„Es wird ein Klangfest!“, versprechen Thorsten Brinkmeier und Leonard Voos. Ganz bewusst haben sich die Mitwirkenden für Stücke entschieden, die die große Bandbreite der besonderen Instrumenten-Perle widerspiegeln können. Bachs geistliche Impulse treffen auf Swing. Danach darf angestoßen werden auf den gemeinsamen Erfolg der Orgelsanierung. Es gibt Getränke und Fingerfood. Willkommen ist jeder, der Lust auf gute Musik hat.