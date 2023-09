Deutschland-Premiere: Kläranlage besteht Leistungsfahrt

Die neue Nereda-Kläranlage in Altena erzielte bei der Leistungsfahrt sehr gute Ergebnisse und muss sich nun noch in der zweijährigen Monitoringphase beweisen. © Ruhrverband

Die nach dem patentierten Nereda-Verfahren arbeitende neue Kläranlage des Ruhrverbands am Pragpaul, hat im Frühsommer 2023 die sogenannte Leistungsfahrt erfolgreich bestanden. Wie der Ruhrverband jetzt mitteilte, war es Ziel dieser 60-tägigen Untersuchungsphase, die Leistungsfähigkeit des in Deutschland erstmals eingesetzten Verfahrens anhand vertraglich festgelegter Ablaufgrenzwerte nachzuweisen.

Altena – Ein umfangreiches Mess-und Analyseprogramm sah eine Vielzahl von Untersuchungsparametern aus den arbeitstäglich erfolgten 24-Stunden-Mischproben und „qualifizierten Stichproben“ vom Ablauf der Nereda-Reaktoren und aus den Reaktoren selbst vor.

Unterstützung erhielt das Betriebsteam der Kläranlage vom Kooperationslabor von Ruhrverband, Emschergenossenschaft und Lippeverband. Etwas mehr als 110 Proben wurden in gut 420 Einzelanalysen auf die Nährstoffparameter Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), Ammoniumstickstoff (NH4-N), anorganischer Stickstoff (Summenparameter) und Gesamtphosphor (Pges) hin untersucht. Die Einhaltung der Zielvorgaben war dabei so hoch, dass der Ruhrverband den Nachweis der Leistungsfähigkeit mit „sehr gut“ bewertete und akzeptierte.

Die Leistungsfahrt war der nächste wichtige Schritt nach dem Abschluss des Einfahrbetriebs der Anlage, mit deren Errichtung der Ruhrverband Neuland betreten hat: Das in den Niederlanden entwickelte und patentierte Nereda-Verfahren findet zwar bereits weltweit auf mehr als 20 kommunalen Kläranlagen Anwendung, wird jedoch in Altena erstmals in Deutschland in die Praxis umgesetzt. Im Rahmen einer Variantenuntersuchung für die Ertüchtigung der sanierungsbedürftigen Kläranlage Altena hatten der geringere Flächenbedarf, der erheblich geringere Energieverbrauch, der verringerte Einsatz von Fällmitteln durch vermehrte biologische Phosphorelimination, die Kosteneffizienz, der verminderte Wartungsaufwand aufgrund geringer mechanischer und elektrischer Ausstattung sowie die sehr guten Ablaufwerte für das Verfahren gesprochen.

Starteten den Betrieb der neuen Kläranlage am Pragpaul im Oktober 2022: (von links): Uwe Kober, Oliver Krischer und Norbert Jardin. © Archiv

Nach der Leistungsfahrt ist vor dem Demonstrationsbetrieb: Aufgrund des Pilotcharakters des Projekts erfolgte die behördliche Genehmigung der Anlage im Rahmen eines „großtechnischen Versuchsbetriebs“ zur betrieblichen Umstellung der bisherigen Abwasserreinigung der Kläranlage auf das Nereda-Verfahren zunächst befristet bis Ende 2026. Dieser Versuchsbetrieb wird ebenfalls durch ein umfangreiches, mit den Behörden abgestimmtes Probenahme- und Analyseprogramm begleitet. Erst nach erfolgreichem Abschluss der zweijährigen Monitoringphase und Erhalt der abschließenden Betriebserlaubnis erfolgt der zweite Bauabschnitt mit dem Rückbau der dann nicht mehr benötigten abwassertechnischen Bauwerke und der finalen Gestaltung der Wege und Oberflächen.

In den Bau der neuen Kläranlage am Pragpaul hatte der Ruhrverband rund 14,5 Millionen Euro investiert. Gefördert wurde das Projekt mit knapp 1,41 Millionen Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im Oktober vergangenen Jahres im Rahmen einer Feierstunde mit vielen Ehrengästen. So drückte Norbert Jardin, Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbandes, den roten Knopf gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Kober und NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne).

Eine weitere Besonderheit der Anlage ist übrigens, dass sie als sogenannte Satellitenanlage vom Ruhrverbands-Stützpunkt in Plettenberg gesteuert wird. Dazu wurde eigens ein Konzept zur Fernbeobachtung, Fernwartung und Ferneinwirkung entwickelt.