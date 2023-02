Emotionale Momente: Benefizkonzert für Ukraine-Hilfe begeistert 400 Zuhörer

Mit dem Metallica-Song „Nothing else matters“ trafen Simon Grefe, Melanie Czarny, Matilda Laser, Rufina Fedianowych, Sabrina Maier und Nico Schröder viele der Anwesenden mitten ins Herz. © BGA

Ausdrucksstarke Bilder, emotionale Momente und Musik auf hohem Niveau: In Gedenken an die Opfer des Ukraine-Krieges haben Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums Altena an einem Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe im Märkischen Kreis teilgenommen. Rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer waren dafür in die Aula der University of Europe for Applied Sciences in Iserlohn gekommen.

Altena – Nach den offiziellen Begrüßungsworten des Iserlohner Bürgermeisters Michael Joithen durften die Altenaer Schüler gemeinsam mit den „1st Sauerland Pipes and Drums“, dem Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium aus Hemer sowie ukrainischen Chören und Studenten der Hochschule ihre Talente präsentieren. Nach der Anmoderation von Kateryna Metsher (9b) beeindruckten Simon Grefe (Q1) und sein Vater Volker Grefe als Duo mit ihrem Können an der E-Gitarre und stimmten das Publikum mit dem Scorpions-Hit „Wind of Change“ auf das Konzert ein.

Neuntklässlerin Melanie Czarny überzeugte anschließend mit viel Gefühl am Flügel, als sie „Fly“ von Ludovico Einaudi spielte, während Laura Meulenberg (9d) die Zuhörer mit „Faded“ von Alan Walker begeisterte. Und dann wurde es voll auf der Bühne: Die deutsch-ukrainische BGA-Band unter der Leitung von Musiklehrerin Hedwig Kronen sang und spielte das ukrainische Volkslied „Schechedryk“ (bekannt als „Carol of the bells“) – und zwar mit Geigerin Melanie Czarny, der Pianistin und Sängerin Rufina Fedianowych (8b), den E-Pianisten Sofiia Koshara (8b) und Reinhardt Scholz (9b), den Sängerinnen Marlene Hölper und Paula Härtwig (beide 9d), Schlagzeuger Nico Schröder (8c), Simon Grefe (Q1), Sabrina Maier (8c) an der E-Gitarre sowie Bassistin Matilda Laser (8c). Das Publikum war begeistert.

Melda Soyerdiks ausdrucksstarke Bilder regten zum Nachdenken an. © Privat

Still wurde es hingegen in der Aula, als Rufina Fedianowych am Flügel und Sofiia Kosharaals Solistin die ukrainische Ballade „Nicht Dein Krieg“ anstimmten. Die Vortragsweise der zwei ukrainischen Schülerinnen bewegte das Publikum sehr.

Mit dem Lied „Pisja jbude pomish nas“ von Wolodymyr Iwasjuk nahm die 16-jährige Solistin Veronika Savchuk das Publikum mit auf eine hoffnungsvolle Reise in bessere Zeiten. Die ehemalige BGA-Schülerin Anika Olszewski sang im Anschluss mit viel Gefühl „Under pressure“ von Queen und stellte wieder einmal ihr großes Talent unter Beweis. Die Konzertgäste bedankten sich mit tosendem Applaus. Mit „Nothing else matters“ von Metallica, gesungen und begleitet von Simon Grefe, Melanie Czarny, Matilda Laser, Rufina Fedianowych, Sabrina Maier und Nico Schröder traf die Band viele der Anwesenden mitten ins Herz.

In einem eigenen Ausstellungsraum zeigten die jungen Künstlerinnen ihre Werke. © Privat

Neben diesen musikalischen Eindrücken gab es aber auch etwas für die Augen: Im Vorfeld des Konzerts waren die Besucher durch eine Vernissage in der Hochschule geführt worden. Dort hatte das Burggymnasium einen eigenen Ausstellungsraum bekommen, der von den ukrainischen Schülerinnen und Schülern des BGA und der Q1-Schülerin Melda Soyerdik gestaltet worden war. Ihre ausdrucksstarken Bilder regten zum Nachdenken an, zeigten Szenen des Krieges und zugleich, wie viel Hoffnung auf bessere Zeiten die Kinder empfinden. Die Ausstellung ist auch in den nächsten Tagen noch zu besichtigen.