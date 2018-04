Das Pfarrhaus ist zu retten

+ © Bender Ralf Ziomkowski zeigt, dass auch an den Treppen, die zur Kirche führen, Handlungsbedarf besteht. © Bender

Altena - Die evangelische Kirchengemeinde Rahmede sieht jetzt etwas klarer, was mit ihrem Gemeindehaus Am Stockey in Altroggenrahmede ist. „Nicht so schlimm wie erwartet“ seien die Schäden, die maßgeblich – aber nicht nur – durch unsoliden Baugrund verursacht wurden, sagten gestern übereinstimmend Kirchmeister Ralf Ziomkowski und der Bauingenieur Holger Selve.