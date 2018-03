Ganz leichte Steine für Riesen

+ © Keim Die Junioren, aber auch ihre Eltern, hatten ihre Freude an dem Theaternachmittag. © Keim

Altena - Es gibt so viele interessante Fragen in der Theaterwelt: Wird bei „Tischlein deck dich“ wirklich gegessen? Wie schafft es Frau Holle, dass Schnee vom Himmel fällt oder wie brennt das bengalische Feuer in „Aladin und die Wunderlampe“? Und: Sind es etwa echte, schwere Steine, die der Riese bewegt?