Kindergartenbeitrag: Jeder, wie er will

Märkischer Kreis - Keine Kindergartenbeiträge mehr in Berlin – davon können Eltern in NRW nur träumen, die meisten jedenfalls. Im bevölkerungsreichsten Bundesland legen nämlich die Kommunen die Höhe der Beiträge fest, und zwar für alle Kindergärten in ihren Grenzen, auch für private und kirchliche.

Einzige Ausnahme ist das letzte Kindergartenjahr, das grundsätzlich beitragsfrei ist. Ansonsten kann jeder machen, was er will, was schon zwischen benachbarten Städten zu erheblichen Gebührenunterschieden führt.

Das zeigt der Blick auf die entsprechenden Gebührensatzungen vom Kommunen im Märkischen Kreis. Überall gilt, dass die Höhe der Gebühr vom Einkommen der Eltern abhängt. Damit fängt es schon an: Altena kennt zehn Einkommensklassen, es fängt bei „bis 18.000 Euro“ an und endet bei „über 66.000 Euro“.

Werdohl bildet eine Ausnahme

Der Märkische Kreis (zuständig für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) bildet ebenfalls zehn Klassen, spreizt aber viel stärker. Den Vogel schießt Werdohl mit 38 Einkommensklassen ab.

Den Begriff „Einkommen“ definieren die Kommunen auch unterschiedlich. So zieht Werdohl Freibeträge ab, die von der Zahl der Kinder abhängen, in Altena gilt „die Summe der positiven Einkünfte“, also das, was auch dem Einkommenssteuerbescheid steht.

Geringverdiener müssen meistens nichts bezahlen

In den meisten Kommunen müssen Geringverdiener nichts bezahlen. Eine Ausnahme bildet Werdohl, wo schon bei einem Einkommen von unter 12.000 Euro zehn Euro für den Halbtagsplatz und 20 Euro für eine Betreuungszeit von 35 bis 45 Stunden fällig werden. In Altena müssen Eltern erst ab einem Einkommen von 18.000 Euro zahlen, in Lüdenscheid beginnt die Beitragspflicht bei 17.500 Euro.

Die Kreisstadt erhöhte ihre Beiträge zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, ihr haftet der Geruch besonders hoher Gebühren an. Zu Recht, wie ein Blick auf die Gebühren für eine Familie mit einem Einkommen von 60.000 Euro zeigt. Die zahlt in Lüdenscheid 331 Euro für einen Ganztagsplatz. Werdohl nimmt dafür 229 Euro, in den vom Kreis finanzierten Kindertageseinrichtungen kostet das 178 Euro und in Altena 223 Euro – vorausgesetzt, das Kind ist über drei Jahre alt.

U3-Betreuung ist in Altena teurer

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen erhebt Altena für die U3-Betreuung höhere Gebühren. Dafür sind hier Geschwisterkinder grundsätzlich frei, Familien zahlen also immer nur für ein Kind. Anderswo gibt’s nur für Geschwister Rabatte.

Interessant auch ein Blick auf die „höchstmögliche Gebühr“. Die liegt in Lüdenscheid bei 688 Euro. Das müssen Eltern mit einem Jahreseinkommen von über 112.000 Euro bezahlen, deren Kind den ganzen Tag betreut wird. In Altena beginnt die höchste Gebührenklasse schon bei einem Einkommen von 66.000 Euro, dann liegt die höchste Gebühr bei 263 Euro. Der Kreis nimmt von Gutverdienern (ab 112.500 Euro) 388 Euro und Werdohls Spitzensatz beträgt 422 Euro.