Gleichung mit Unbekannten

Kindergartenbedarfsplanung ist ein schwieriges Geschäft

Altenas neuestes Kindergartengebäude steht auf dem Nettenscheid.

Altena - In der Innenstadt, im Mühlendorf und am Knerling ist der Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen besonders groß. Vor diesem Hintergrund mache die Reaktivierung des ehemaligen Kindergartens auf dem Nettenscheid nicht unbedingt Sinn, meinte nicht nur Karl Heinz Kühn, als sich der Jugendhilfeausschuss am Mittwochabend mit diesem Thema beschäftigte.