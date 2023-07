Kinderfest zum Abschluss der Sommerferien

Von: Markus Wilczek

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr ist auch in diesem Jahr wieder dabei beim Kinderfest in der Innenstadt. © Archiv

Kein Sommerferienabschluss in Altena ohne Kinderfest: In diesem Jahr findet das Event der Stadtbücherei und des Familienbüros am Dienstag, 1. August, statt.

Altena – Gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern können Kinder im Alter bis etwa zehn Jahre unter dem Motto „Hokuspokus“ viele zauberhafte Dinge erleben.

Start ist ab 14.30 Uhr im Familienbüro, Marktstraße 14 neben der Stadtbücherei. Dort bekommen alle teilnehmenden Kinder eine Laufkarte, auf der die verschiedenen Stationen in der Innenstadt zu erkennen sind. Bei jeder Station erhalten die Kinder einen Stempel. Die vollständig gestempelte Karte können nach dem Fest mit Namen und Adresse versehen in der Stadtbücherei abgeben. Unter allen Teilnehmern werden im Nachgang drei Gewinne verlost.

In diesem Jahr nicht am letzten Ferientag

Seit 2015 findet das Kinderfest von Stadtbücherei und Familienbüro jährlich am letzten Sommerferientag statt. „Nur in diesem Jahr musste aufgrund der Ferienkonstellation der Termin auf die letzte Ferienwoche gelegt werden“, teilen Bücherei und Familienbüro mit. Denn anders als in den Vorjahren enden die großen Ferien in diesem Jahr nicht an einem Dienstag, sondern mit dem 6. August an einem Sonntag.

Im vergangenen Jahr nahmen rund 230 Kinder an dem Fest teil und machten die Innenstadt zu einer lebendigen Spiel- und Bastelmeile.

Auch Feuerwehr, Caritas und Awo machen mit

Neben der Bücherei und dem Familienbüro werden die weiteren Stationen am 1. August in der City angeboten von der Kinder- und Jugendfeuerwehr, der Beratungsstelle für Familien, Kinder und Jugendliche der Caritas, dem Awo-Kindertagespflegebüro, dem Zahnärztlichen Dienst des Märkischen Kreises, den Freunden der Stadtbücherei und dem Stadtmarketingteam.