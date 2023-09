Sponsorenlauf der Schulen: „Kinder wollen ihren Beitrag leisten“

Marode Sportstätten in Altena

+ © Heyn Die Gegengerade der Laufbahn auf der Sportanlage am Pragpaul ist seit vielen Monaten gesperrt. Der Hang ist abgängig. © Heyn

Gudrun Reinecke-Bartelt kann als erfahrene Pädagogin gut einschätzen, dass mancher ihrer jungen Schützlinge der interkommunalen Lenneschule (früher Sekundarschule) über sich hinauswachsen wird beim zweitägigen Sponsorenlauf der Altenaer Schulen zugunsten der Sanierung maroder Sportstätten in der Burgstadt.

Altena – Am Dienstag, 5. September, geht es los und die Beteiligten sind hochmotiviert, wie in den Schulen zu erfahren ist.

Die kommissarische Schulleiterin Gudrun Reinecke-Bartelt hofft auf ein paar Sonnenstrahlen, denn wenn noch ein paar Zaungäste kommen, könnte vielleicht noch eine Münze oder ein Scheinchen zusätzlich reinkommen.

Bislang nur positive Rückmeldungen

Generell haben sich die Grundschüler und Unterstufenschüler von Burggymnasium und Sekundarschule selbst um Sponsoren bemüht und bei Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten Festpreise ausgemacht für jede gelaufene Runde.

Auch Dennis Knebel, Schulleiter am Burggymnasium, hat bislang nur positive Rückmeldungen von den Kollegen bekommen, die Sport unterrichten: „Gerade die jüngeren Schüler haben richtig Lust darauf, einen eigenen Beitrag zu leisten. Da wird gerne eine Runde extra gelaufen, die Motivation ist groß!“ freut sich der Pädagoge.

Seit der Flut kein Schwimmbad mehr

Selbstverständlich stehen alle Lehrkräfte hinter ihren Schützlingen, denn es geht nicht nur um Motivation, sondern um ein greifbares Ziel: Die Kinder erkennen ja selbst schon, dass es um ihre Sportstätten schlecht steht. Nicht mal ein Schwimmbad vor Ort steht ihnen aktuell zur Verfügung und dass der Sportplatz am Pragpaul einen abgängigen Hang hat, ist den Schülern der Gemeinschaftsgrundschule Altena auch nicht entgangen, wie Wolfgang Wilbers als Schulleiter vorab festgestellt hatte. Die schon viele Monate gesperrte Gegengerade hält auch die Burggymnasiasten davon ab, ihr Sportfest in diesem Jahr am Pragpaul zu veranstalten, hat BGA-Sportlehrer Dirk Solmecke erklärt.

Im Blick haben Schüler und Pädagonen auch den Sportplatz in Dahle, dessen 400-Meter-Bahn nicht komplett mit Tartan belegt ist, sondern auch aus Beton besteht. Ein Wunsch der Sponsorenlauf-Gemeinschaft wäre eine komplette 400-Meter--Bahn, ob nun am Pragpaul oder in Dahle.

Breitenhagener Grundschüler am besten dran

Am besten dran sind noch die Breitenhagener Grundschüler, die auf der gepflegten Anlage des TV Städtisch Rahmede Schulsport betreiben können. Aber trotzdem machen Jörg Schlüters Kinder solidarisch mit.

Die Grundschüler laufen alle am Dienstag, 5. September. Die Dahler laufen auf dem Sportplatz Lindscheid, die Mühlendorfer am Pragpaul, die Breitenhagener bei Städtisch Rahmede. Auch am 5. September gehen die Fünft- und Sechstklässler der Sekundarschule morgens auf dem Nachrodter Sportplatz an den Start, die Gymnasiasten drehen am 6. September ihre Runden, die Fünfer von 8 bis 10 Uhr und die Sechser von 10 bis 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Pragpaul. Sponsoren können natürlich bis zur letzten Minute noch eine Zusage für einen Betrag pro gelaufener Runde machen oder einen Festpreis ausmachen. 50 Minuten sind anberaumt pro Lauf und manche Sportskanone will in dieser Zeit alles und noch mehr geben.

Ein Bewusstsein für die Situation schaffen

Fast so wichtig wie der finanzielle Beitrag ist den Organisatoren die Schaffung von Bewusstsein für die Sportstättensituation in Altena. Die Stadt ist Schulträger und wird alle erlaufenen Gelder erhalten in der Hoffnung, dass ein kleiner Beitrag zu sinnvollen Investitionen getätigt werden kann.