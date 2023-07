Mutige Kinder können über Scherben gehen

Von: Volker Heyn

Teilen

Zirkusdirektor Daniel Kunz und die OGS-Frauen sorgten dafür, dass jedes Kind einen großen Auftritt hatte. © Heyn

Kinder aus dem Mühlendorf und vom Breitenhagen erleben richtig coole Sachen, wenn sie die Ferien in der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) in ihrer Schule verbringen. Zum Beispiel können sie jetzt barfuß über Scherben gehen, ohne sich zu verletzen – dass das natürlich nur unter Aufsicht geschieht, versteht sich von selbst.

Altena – Rund 20 Kinder aus den beiden OGS der Grundschulen Mühlendorf und Breitenhagen sind in den letzten drei Wochen der Sommerferien für die Ferienbetreuung angemeldet. Die Ferienbetreuung findet abwechselnd an diesen beiden Standorten statt, in diesem Sommer sind die Kinder an der Schule im Mühlendorf.

Sonja Bitter leitet die OGS Mühlendorf seit März 2022, war vorher aber schon länger dabei. Sabine Tuleja leitet die OGS auf dem Breitenhagen seit deren Gründung im Jahr 2020. Die Offene Ganztagsbetreuung wird von der Awo getragen. Auf dem Breitenhagen gibt es 30 OGS-Plätze, im Mühlendorf bislang auch 30 Plätze, aber ab Schulbeginn am 7. August 40 Plätze. Die neuen Erstklässler aus dem Mühlendorf kommen in der letzten Ferienwoche auch zur Ferienbetreuung.

Nicht alle Kinder aus der Ferienbetreuung der OGS Mühlendorf und der OGS Breitenhagen dürfen © grafiert werden, deshalb sind hier nicht alle Jungen und Mädchen zu sehen, die beim Zirkusprojekt in der Turnhalle mitmachten. Foto: Fotos

Die Sommerferienbetreuung läuft an den drei Wochen von Montags bis Freitags von 8 bis 16 Uhr. Gestartet wird immer mit einem Frühstück in den OGS-Räumen, Mittagessen kommt von einem Caterer.

In der ersten Betreuungswoche erlebten die Kinder eine ganz spezielle Führung namens „Söckchen und Fläd“ auf der Burg Altena. In der aktuellen Woche ist der Iserlohner Daniel Kunz mit seinem Zirkusprojekt in der Turnhalle Mühlendorf zu Gast und in der letzten Ferienwoche gibt es einen Ausflug zum Sauerlandpark in Hemer. Die Kinder werden in Schichten von insgesamt elf Erwachsenen betreut: Küchenkräfte, Bundesfreiwilligendienstler und die OGS-Frauen. Vorbei schaut auch Schulsozialarbeiter Daniel Ossenberg-Engels.

Hier der Beweis: Richtige Glasscherben und richtige Kinderfüße – keine Verletzungen! © Heyn

„Die Kinder wollen bei schönem Wetter am liebsten draußen auf dem Schulhof spielen“, sagt Sonja Bitter, ihre Breitenhagener Kollegin berichtet dasselbe. Zuhause seien die Kinder oft am Handy oder vor dem Fernseher, in der Betreuung wollten sie am liebsten draußen sein. Spiele wie Verstecken, Pferdchen spielen oder Hula Hoop würden von Mädchen wie von Jungs gleichermaßen geliebt. Die Kinder würden sehr viel Fantasie an den Tag legen und in Rollenspiele schlüpfen. Auch Picknickdecken seien sehr gefragt.

Tja, und bei Zirkusdirektor Daniel Kunz konnten all die mutigen Kinder tatsächlich über echte Glasscherben gehen – dafür bekamen sie großen Applaus von der ganzen Gruppe.